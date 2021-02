Wilders: helemaal niets bewezen van aantijgingen tegen Graus

Volgens Geert Wilders is „helemaal niets bewezen” van de aantijgingen tegen partijgenoot en nummer dertien op de PVV-kieslijst Dion Graus die NRC dit weekend naar buiten bracht. Dat heeft de PVV-leider maandag gezegd op radiozender 100% NL. Wilders noemt de beschuldigingen „opnieuw opgehaalde ouwe meuk”.

Uit zaterdag gepubliceerd onderzoek van NRC bleek dat Graus gedurende meerdere jaren seks organiseerde tussen zijn toenmalige vrouw en zijn particuliere beveiligers. De beveiligers factureerden hun werk niet, maar Graus betaalde naar eigen zeggen „het eten voor ze, en zo”. Ook tonen nieuwe bewijsstukken dat hij door jarenlang een foutief woonadres op te geven onterecht zeker 125.000 euro woontoelage opstreek in de Tweede Kamer. Daarnaast schold Graus bij herhaling PVV-partijgenoten uit.

Het interview bij 100% NL was de eerste keer dat Wilders inhoudelijk reageerde op het onderzoek. Eerder tweette hij „de NRC in de kattenbak” te leggen, een opmerking die hij maandag op de radio herhaalde. Volgens hem „haat” de krant de PVV en was het onderzoeksartikel „politiek gericht”. Wat de fractievoorzitter betreft „is dit PVV pesten, zes weken voor de verkiezingen”.

Wilders wees erop dat Graus en zijn ex-vrouw „een paar jaar terug” hun wederzijdse aangiftes in deze zaak hadden ingetrokken. Hij ging er daarbij aan voorbij dat Graus’ ex onlangs nieuw materiaal heeft aangedragen waarover de Rijksrecherche zich momenteel buigt. Ook wil Graus’ ex volgens het Openbaar Ministerie „nog meer informatie” verstrekken. Op de vraag of Wilders wel stappen tegen Graus zet als hij schuldig wordt bevonden, zei de PVV-leider dat dat „allemaal niet aan de orde” is en dat hij daar dus niet op antwoordt.

Op vragen van NRC vóór publicatie van het onderzoek naar Graus had Wilders niet gereageerd.

