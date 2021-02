Waterschapsbank voor 12 miljoen euro opgelicht

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft aangifte gedaan van oplichting na een miljoenenfraude. De bank heeft een lening van twaalf miljoen euro uitgekeerd aan iemand die zich voordeed als medewerker van de Brabantse gemeente Steenbergen.

Woordvoerder Simon Zwagemakers van de NWB zegt dat het om „gewiekste fraude” gaat. „Op het moment dat we bij de gemeente aanklopten voor de eerste betaling, bleek de lening daar niet bekend te zijn. Toen gingen bij ons en de gemeente alle alarmbellen af. Dan is al snel de constatering dat het om fraude gaat.”

‘Gruwelijk veel geld’

De bank heeft daar direct aangifte van gedaan, zegt Zwagemakers. „De naam en de gegevens van de gemeente zijn misbruikt, maar wij zijn het slachtoffer geworden.” Hij hoopt dat de bank het geld terug kan vorderen en dat het Openbaar Ministerie „met volle bak” aan de slag gaat met het onderzoek. De bank komt door de fraude niet in de financiële problemen, benadrukt Zwagemakers.

Het OM in Den Haag bevestigt dat aangifte is gedaan, zegt een woordvoerder. Het onderzoek is net gestart. „Het lijkt er op dat iemand zich ten onrechte heeft voorgedaan als medewerker van de gemeente Steenbergen.” Het gaat om „gruwelijk veel geld” zegt hij. „Mij staat niet bij dat dit eerder is gebeurd.”

Betalingsverzoek

In januari kwam er een betalingsverzoek binnen voor 1,2 miljoen euro bij de gemeente Steenbergen. Een woordvoerder van de gemeente: „We hadden meteen door dat het niet klopte. We hebben geen leningen en we doen geen zaken met de Waterschapsbank.” De gemeente bekijkt nog of ze ook aangifte doet, zegt de woordvoerder. „We zijn slachtoffer geworden van identiteitsfraude, maar onze rol is verder beperkt.”

De bank zegt dat de lening op basis van vervalste documenten is afgesloten. Niet alle feiten en omstandigheden rondom de transactie zijn duidelijk. Wat precies de toedracht is, moet uit onderzoek blijken.