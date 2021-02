Verplaats verkiezingen om crisisaanpak niet te verstoren

Leidinggeven tijdens een crisis vereist kennis van zaken, openheid, rust, binding en eenheid. Verbondenheid en saamhorigheid ontstaan als er voldoende vertrouwen is – vertrouwen in het team dat zijn taak onder zware omstandigheden gewetensvol tracht uit te voeren. Dit geldt voor een bedrijf, in een gemeente, in het ziekenhuis maar ook in de landelijke politiek. Een crisis, dat is alle hens aan dek, alle neuzen dezelfde kant op, enthousiasmeren, volhouden – in weerwil van kritiek. Een bestuurswisseling midden in een crisis is een complicerende factor waarbij weinigen baat hebben.

Mark Van Houdenhoven is ceo van de Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zo zou het ook moeten zijn bij de beheersing van de coronacrisis die de Nederlandse samenleving al ruim een jaar in zijn voegen doet kraken. Maar het is nu precies een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen. Standvastig leidinggeven betekent naar elkaar luisteren, de verschillen verkleinen en samenwerken. En verkiezingen gaan juist over de profilering van mensen en standpunten. Ze zijn bedoeld om verschillen te benadrukken.

Inmiddels is de discussie over nut en noodzaak van de naderende verkiezingen in volle gang. Is het tijdens een pandemie veilig je stem uit te brengen? Is briefstemmen voor alle kwetsbaren een beter idee? Vormen de verkiezingen geen ‘superspreader event’? Dit soort technische vragen wordt nu vaak gesteld.

Behoud ervaring

Maar waar gaat het werkelijk om? Om meer of minder vertrouwen, om oppositioneel collectief Rutte-bashing of om extra zetels voor de premier die zelf nog altijd goed scoort? Spreken politici met verkiezingskoorts de werkelijke dilemma’s voor gewone mensen aan, voor hun baan, hun bedrijf, subsidie, zorg, studie, dus voor hun toekomst, of slechts voor meer zetels? En wat levert dat op, behalve beloftes?

Daarom pleit ik voor uitstel van de verkiezingen met een jaar. De coronapandemie is nog lang niet over zijn hoogtepunt heen. Het zittende kabinetsteam is ingespeeld, het is ervaren en kent het klappen van de zweep. Laat het demissionaire kabinet-Rutte III tijdelijk aanblijven, en maak er dan meteen een zakenkabinet van.

Want als de verkiezingen wel doorgaan, dan verandert de samenstelling van de Tweede Kamer: de zoveelste ‘vernieuwing’ op rij. Uit de kandidatenlijsten blijkt dat veel ervaring verdwijnt. Het heeft geen zin om tijdens een aanhoudende pandemie welbewust het tegenwicht van het kabinet te ondermijnen en de collectieve kennis van parlementsleden te halveren. Elk nieuw Kamerlid moet zich inwerken in portefeuilles, procedures en het werkveld en een eigen efficiënt netwerk opbouwen. Dat kost tijd en die tijd ontbreekt. Dit is vragen om moeilijkheden.

Zodra de verkiezingsuitslag bekend is, begint de vorming van een nieuw kabinet. Dat moet een eigen koers varen, maar eerst moet antwoord worden gegeven op de vele sociaal-maatschappelijke, ethische, medische en financiële vragen die gedurende de pandemie zijn ontstaan. Dat werkt verstorend. Nu al wordt het pandemiebeleid elke dag genadeloos gefileerd in de krant en bij elk praatprogramma op tv. Tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord zal iedere partij elk besluit ter discussie blijven stellen. De laatste keer, in 2017, duurde het zeven maanden voor er een kabinet werd gevormd (Rutte III). Gezien de ingewikkelde politieke verhoudingen zal dat deze keer evenmin van een leien dakje gaan. Met iedere onderhuidse sneer naar een veronderstelde coalitiepartner daalt het vertrouwen van de samenleving in een goede afloop. Overdag maandenlang snoeihard onderhandelen en ’s avonds tijdens de persconferentie gezamenlijkheid uitstralen: dat gelooft niemand.

Na de verkiezingen gaan zittende kabinetsleden bovendien aan hun eigen toekomst denken. Kunnen zij door als bewindspersoon?; wat willen ze nog verwezenlijken? Als zij vertrekken, dan verdwijnt er nog meer kennis over de pandemie. Nieuwe bewindslieden moeten zich dat inzicht snel eigen maken, net als Kamerleden. Dossiers doorspitten, fouten ontdekken, het departement en ‘het veld’ leren kennen. Weten hoe de hazen lopen en op wie je kunt bouwen. Iedereen begint dan weer bij nul. Is dat verstandig? Nee. Tijdens een pandemie het zittende team wisselen is een hopeloze exercitie. Pure verspilling.

Draagvlak

Onverbloemd de sociale en psychologische onzekerheid voeden door maandenlang te hakketakken over wie wat wanneer verkeerd heeft gedaan, is riskant. Het leidt tot verdere ondermijning van het afbrokkelende draagvlak. Stel de verkiezingen dus uit naar 1 maart 2022. Vorm Rutte III om tot een zakenkabinet met gespecialiseerde ministers die hun politieke partijbelang gedurende dat ene jaar terzijde schuiven. Een ministersploeg die slechts één doel heeft: verantwoording afleggen en Nederland er weer bovenop helpen.

Dat schept lucht en ruimte. Dan kunnen belangrijke onderwerpen die onder het demissionaire kabinet-Rutte III controversieel zijn gemaakt, worden opgepakt. De ervaren, zittende Tweede Kamer kan dan bovendien afdoende tegenwicht bieden. Hopelijk is daarna de coronacrisis bedwongen zonder dat dit de bestrijding van de pandemie verder frustreert. Daarna is er alle tijd en ruimte voor een echte en gewenste democratische verkiezingsstrijd.