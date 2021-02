‘Turkije kan slag tegen de PKK winnen, niet de oorlog’

Turkse troepen hebben dit weekeinde dertien dode Turken gevonden in een grottencomplex in Noord-Irak, onder wie zes militairen en twee politieagenten. Het waren gijzelaars van de Koerdische terreurbeweging PKK, die hen jaren geleden in Turkije had ontvoerd. Ze werden aangetroffen tijdens Operatie Klauw-Adelaar, die het leger woensdag begon om het berggebied aan de Turkse grens vrij te maken van PKK-strijders. Bij de operatie zou de PKK de gijzelaars hebben geëxecuteerd.

De operatie is onderdeel van een grote militaire campagne van het Turkse leger in Noord-Irak, waar het hoofdkwartier van de PKK is gevestigd. Het leger heeft er inmiddels ruim dertig bases opgezet en wil oprukken naar de regio Sinjar, waar een yezidi-militie actief is die banden heeft met de PKK. Sinjar vormt een doorvoerhaven voor PKK-strijders en wapens tussen Noordoost-Syrië en het PKK-hoofdkwartier in de Qandil-bergen. Daar wil het Turkse leger een eind aan maken voordat het zich richt op Qandil. Maar sjiitische milities in Irak hebben onlangs versterkingen naar Sinjar gestuurd om een Turks offensief te voorkomen.

„Het Turkse leger rukt op richting de Qandil-bergen, en overweegt een grote operatie”, zegt de Turkse journalist Cengiz Candar, die vorig jaar een boek publiceerde over de Koerdische kwestie. „Turkije werkt samen met de Koerdische autoriteiten in Noord-Irak en krijgt soms ook steun van Iran. Maar ik denk niet dat Iran de PKK wil vernietigen. Want het heeft weinig last van de groep en het heeft kaarten nodig om tegen Turkije uit te spelen. Daarom dirigeert Iran de sjiitische milities nu naar Sinjar.”

Als eminence grise van de Turkse journalistiek spreekt Candar uit ervaring. Zijn lange carrière stond grotendeels in het teken van de Koerdische kwestie. Dankzij zijn nauwe contacten met Koerdische leiders in Turkije, Syrië en Irak, en zijn bereidwilligheid de Turkse regering te helpen bij het zoeken naar een politieke oplossing, was hij persoonlijk getuige van alle grote gebeurtenissen in de afgelopen veertig jaar. Zijn boek ‘Turkey’s Mission Impossible’ is daar de weerslag van.

Vredesbesprekingen

Het boek is een mengeling van memoires en historisch onderzoek. Candar beschrijft de twee mislukte vredespogingen, en de bloedige terugslag die daarop volgde. Daarvoor putte hij niet alleen uit zijn geheugen. Hij dook de bibliotheek van Oxford in, kreeg inzage in de transcripties van de vredesbesprekingen, en sprak onderhandelaars. Met als centrale vraag: waar ging het mis? En is vrede wel mogelijk?

Candar ziet het somber in. De repressie van de Koerdische beweging in Turkije is nu erger dan in de jaren negentig, toen de burgeroorlog tussen het leger en de PKK het hevigst was. „Destijds was het na zonsondergang in sommige gebieden te gevaarlijk om te reizen”, zegt Candar aan de telefoon vanuit Stockholm, waar hij woont sinds de mislukte coup in 2016. „Nu zijn er alleen nog PKK-strijders in afgelegen berggebieden. En de politieke tak van de Koerdische beweging – parlementariërs, bestuurders en activisten van de HDP – zit achter de tralies.”

Arrestatie van een HDP-aanhanger, vorig jaar op 21 november bij een protest in Istanbul, nadat een dag eerder tijdens een politie-operatie in Diyarbakir 74 leden van de partijen HDP en DTP waren aangehouden. Foto Erdem Sahin/EPA

De pro-Koerdische partij HDP bestuurt nog maar 6 van de 65 gemeentes die de partij won bij de lokale verkiezingen in 2019. Tientallen HDP-bestuurders zijn vorig jaar uit hun functie gezet omdat ze banden zouden hebben met de PKK. Velen worden vervolgd en zitten gevangen, net als diverse parlementariërs van de HDP en oud-partijleider Selahattin Demirtas, die bevriend is met Candar.

Candar ergert zich aan speculatie in de Turkse pers over Demirtas’ mogelijke vrijlating – een reactie op Erdogans voornemen de banden met het Westen aan te halen en zijn belofte van economische, democratische en juridische hervormingen. „Ik ben verbijsterd dat sommige collega’s die geruchten zuurstof geven”, zegt Candar. „Alsof Demirtas morgen ineens in ons midden is. Maar Erdogan staat niet alleen, hij maakt deel uit van een systeem. En de lijm is een anti-Koerdische en anti-westerse ideologie.”

Het contrast met het begin van Erdogans bewind had niet groter kunnen zijn. Candar kent Erdogan nog van voor zijn tijd als burgemeester van Istanbul in de jaren negentig. Hij werd in 2003 premier met de belofte van meer rechten voor de Koerden. En hij hield woord. Nu gaan er geruchten dat hij enkele grondwetswijzigingen wil doorvoeren die zouden leiden tot een verbod op de HDP.

U heeft Erdogan ontmoet? Wat is zijn kijk op de Koerdische kwestie?

„Erdogan had in 2005 als eerste premier de Koerdische kwestie erkend in een toespraak in Diyarbakir. Het was een mijlpaal. Maar daarna gebeurde er niets. Ik besloot zijn woordvoerder te bellen om een ontmoeting te regelen. Door mijn ervaring met president Özal in de jaren ’90, toen ik optrad als bemiddelaar bij de eerste wapenstilstand met de PKK, wilde ik hem waarschuwen voor de terugslag die zou volgen als er niks gebeurde. Het einde van het bestand na Özals dood luidde de bloedigste periode van het conflict in.

„Dit vertelde ik aan Erdogan tijdens een reis naar Koeweit, Jemen, Groot-Brittannië en terug naar Turkije. Hij had me uitgenodigd in zijn vliegtuig zodat we tijd hadden om te praten. Hij vertelde dat hij spijt had van zijn rede in Diyarbakir. Dat hij veel negatieve reacties had gehad. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht: ‘Met deze mentaliteit komt er nooit een oplossing. Deze kwestie vergt durf, moed, iconoclasme’. Het was een teleurstelling, maar dat vertelde ik hem niet.”

Vrede is van de agenda verdwenen. Was Erdogan oprecht in zijn poging een politieke oplossing te vinden?

„Ja, hij was ervan overtuigd dat hij als eerste Turkse leider hiertoe in staat was. En hij ging zo ver dat hij directe onderhandelingen met de PKK-leider Abdullah Öcalan begon. Niemand had dat eerder gedaan. Maar het probleem was dat hij de essentie van de Koerdische kwestie niet begreep. Het gaat niet alleen om het verbeteren van de leefomstandigheden in het zuidoosten, en het bevorderen van handel met Noord-Irak. Dit zijn onderdelen van de kwestie, niet de essentie.”

Wat is de essentie dan volgens u?

„De essentie is het erkennen van de Koerdische identiteit en daarmee hun rechten. Ten eerste taalrechten, maar als je een pluralistische democratie bent, moet je ook concessies doen aan hun eisen met betrekking tot zelfbestuur. En de grote vraag is natuurlijk wat er van de PKK moet worden. Voor Turkse besluitvormers zijn het simpelweg terroristen. In mijn ogen zijn ze onderdeel van de sterkste en meest langdurige Koerdische opstand uit de Turkse geschiedenis.

„Deze opstand heeft veel vertakkingen, politieke en militaire, in Turkije, Syrië en Irak. Maar de kern is wat de terreurorganisatie PKK wordt genoemd. De oprichter en leider zit in een Turkse gevangenis, de veldheren en strijders bevinden zich buiten Turkije. Je kunt geen einde maken aan de opstand zolang de leider niet wordt vrijgelaten en de opstandelingen hun wapens niet neerleggen. Dus moet er een amnestieregeling komen. Maar zo ver was Erdogan niet bereid te gaan.”

Heeft Erdogan onderschat wat er nodig was om vrede te sluiten?

„Erdogan begon het proces vanwege specifieke historische omstandigheden. Het moment dat hij aan de macht kwam viel samen met het begin van de oorlog in Irak en de toetredingsonderhandelingen tot de EU. Hij stond onder grote druk van de seculiere legertop, die van hem af probeerde te komen. En de EU wilde dat hij hervormingen doorvoerde en de politieke invloed van het leger inperkte. Het idee was: als je de Koerdische kwestie oplost, dan trek je het kleed weg onder het leger.

„Maar de EU paste niet in het islamistische wereldbeeld van Erdogan. Hij koos daarvoor om pragmatische redenen. Het was een politieke levensverzekering in de strijd met het leger. Toen de hoop op EU-lidmaatschap vervloog, en de Arabische Lente begon, doemde er een nieuwe wereld op voor de ogen van Erdogan. Oude regimes in Tunesië, Egypte en Libië werden omver geworpen, en de Moslimbroederschap greep hier en daar de macht.

„Erdogans reactie was: het Westen kan naar de hel lopen. Zeker toen met westerse steun een Koerdische entiteit in Noord-Syrië ontstond, die het oproer onder Turkse Koerden aanwakkerde. Een maand na de mislukte coup in 2016 lanceerde Erdogan de eerste van een serie militaire operaties tegen de Koerden in Noord-Syrië. Daarvoor had hij Ruslands steun nodig. Dus terwijl de EU uit zicht raakte, werd de relatie met Moskou sterker.”

Turkse militaire aanwezigheid reikt tot buiten eigen grenzen

Kan het conflict wel met militaire middelen worden beslecht?

„Op dit moment is de Koerdische opstand in Turkije onder controle. Maar de Koerden wonen niet alleen in Turkije, ook in Irak, Iran, Syrië, plus de diaspora. En we leven in de 21ste eeuw, met alle moderne communicatiemiddelen. Je kunt de opstand dus niet beëindigen met militaire middelen. Turkije heeft de slag gewonnen, maar de oorlog is nog niet voorbij. Deze zege kan een paar jaar duren, maar het geweld zal terugkeren als je de essentie van de kwestie niet aanpakt.

„Bovendien is de situatie van de Koerden in Turkije en in Syrië verweven geraakt. Want Turkije heeft nu een grote militaire aanwezigheid in Noord-Syrië, er is zelfs Turks bestuur in sommige gebieden. Ze worden gecontroleerd door de Turkse militaire politie, bestuurd door gouverneurs van de aangrenzende Turkse provincies, betalen met Turkse lira, alles is Turks. Syrië maakt nu dus deel uit van de Koerdische kwestie in Turkije.”

In Turkije gaan steeds meer stemmen op de HDP te verbieden. Toch lijkt Erdogan daarover te aarzelen. Waarom?

„Sinds de invoering van het presidentiële systeem kan Erdogan regeren per decreet. Het maakt dus niet veel uit hoeveel zetels de HDP heeft. De aanwezigheid van de partij in het parlement maakt deel uit van de democratische façade. Erdogan kan volhouden dat Turkije een echte democratie is met verkiezingen en een pluralistisch parlement. En hij gebruikt de HDP om te voorkomen dat de oppositie een verenigd front vormt. Maar als hij denkt dat hij de oppositie beter uit elkaar kan spelen met een verbod op de partij, dan kan hij dat best wel eens afkondigen.”

Cengiz Candar Journalist en adviseur Cengiz Candar (1948) is een prominente Turkse journalist, columnist en auteur van diverse boeken. Hij begon zijn carrière als journalist in 1976 voor de krant Vatan nadat hij in het Midden-Oosten en Europa had gewoond vanwege zijn verzet tegen het regime in Turkije na de militaire interventie in 1971. Als Midden-Oosten expert werkte hij voor de kranten Cumhuriyet, Radikal en Hürriyet. In Beiroet en Damascus leerde Candar de leiders van de PLO kennen, onder wie Yasser Arafat. Ook raakte hij bevriend met de leiders van de Koerdische beweging in Syrië en Irak, onder wie de latere Iraakse president Barzani. Hij bemiddelde tussen Koerdische leiders en de Turkse president Özal, wat uitmondde in de eerste wapenstilstand met de PKK.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 februari 2021