Tony’s Chocolonely niet langer op Amerikaanse lijst slaafvrije chocolade

Tony’s Chocolonely is recent van een Amerikaanse lijst van producenten van slaafvrije chocolade gehaald omdat de Nederlandse chocolademaker samenwerkt met Barry Callebaut. Die Belgische multinational sluit niet uit dat kinderarbeid en moderne slavernij in zijn productieketen voorkomen. Ook wordt Barry Callebaut volgens de Britse krant The Times genoemd in een rechtszaak over „grote bedrijven die welbewust geprofiteerd hebben van de gedwongen arbeid door kinderen die gevaarlijk werk doen” in West-Afrika.

In reactie op mediaberichten over de aangepaste lijst van Slave Free Chocolate zegt Tony’s maandag in 2005 bewust met Barry Callebaut in zee te zijn gegaan. Door samen te werken met een internationale chocoladeverwerker zou Tony’s hebben willen bewijzen dat het mogelijk is op grote schaal chocola te produceren en tóch te weten waar alle cacaobonen vandaan komen. Voor die ‘traceerbare’ bonen heeft Tony’s naar eigen zeggen binnen Barry Callebaut een gescheiden verwerkingslijn opgezet, zodat ze niet met andere bonen vermengd raken. Als Tony’s zijn chocola in eigen, kleinere fabrieken zou verwerken, aldus het bedrijf in een verklaring, zouden grote chocolademakers kunnen beweren dat de principes van de Nederlandse fabrikant niet op internationale schaal toe te passen zijn.

Tony’s zegt nooit beweerd te hebben dat illegale arbeid niet voorkomt in zijn productieketen. „En we zijn blij dat we het weten”, aldus de chocolademaker, „want dan kunnen we het oplossen”. Tony’s trof vorig jaar naar eigen zeggen in zijn keten 387 gevallen van illegale kinderarbeid aan en verhielp er daarvan 221 „direct”. Over hoe dat precies is gedaan, weidt het bedrijf in de verklaring niet uit.