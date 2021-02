Jaren geleden kreeg ik van een vriendin een stuk gevuld speculaas van patisserie Holtkamp in Amsterdam. Ik was verkocht en de eerstvolgende keer ging ik erheen en kocht het voor familieleden en vrienden en nam gelijk wat van die grote kruidnoten mee en meer zoets. Bij het afrekenen moest ik even slikken. „Dat is pittig”, ontviel me. „Dat komt door het speculaas”, antwoordde de medewerkster me, „Dat is goud.”

Het speculaas van Holtkamp is rijk gevuld met zuivere amandelspijs, dat is inderdaad kostbaar, want te vaak wordt er nog gesjoemeld met spijs; regelmatig krijg je een mengsel van witte bonen waar je zo gaten en kieren mee kunt dichten.

Holtkamp werd een favoriet. Zeker rond Sinterklaastijd plan ik een bezoek aan de kleine zaak waar mensen geregeld buiten in de rij staan omdat er maar een paar mensen binnen kunnen. Als je niet uit Amsterdam komt, moet je er liefst 7,50 euro per uur parkeergeld voor over hebben en flink wat geluk hebben een plek te vinden, anders rijd je gerust een half uur rondjes.

Maar het is het waard. Je vindt er ambachtelijke koek, gebak en hartige snacks zoals de beroemde kroketten. De winkel ademt iets nostalgisch, de tijd lijkt er stil te hebben gestaan. Als de deur opengaat, klinkt de ouderwetse bel. Vanachter verschijnt dan een medewerker. Die zijn overigens niet overdreven vriendelijk, maar vooruit.

Het assortiment is klassiek. Geen moderne fratsen als de Rubiks Cube of Franse lievelingen als Ispahan, maar wel Paris-Brest, hazelnootgebak, citroenmeringuetaart en tompouce. En dan goed gemaakt. Holtkamp balanceert tussen Nederlandse klassiekers en internationale favorieten.

In De Banketbakker van Cees Holtkamp en Jonah Freud deelt de patissier zijn kennis en een boel (basis)recepten en tips. Tien jaar geleden verscheen het boek voor het eerst en nu heeft Freud het heruitgegeven. Er staan wat nieuwe recepten in en de fotografie is vernieuwd, maar de vormgeving doet, zeker in combinatie met oude bekenden als slagroomtaart met vruchtjes, boterkoek en bokkenpootjes, best jaren tachtig aan.

Maar kniesoor die daarover zeurt, want dit is een testament van een vakman met waardevolle recepten die bewaard moeten blijven.

Cees Holtkamp en Jonah Freud De Banketbakker De Kookboekhandel 324 blz. € 35,00

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 februari 2021