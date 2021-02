Separatisten breiden hun meerderheid in Catalonië uit

De separatistische partijen JxC van de verbannen leider Carles Puigdemont, het centrumlinkse ERC en het kleine linkse CUP breiden hun meerderheid in het Catalaanse parlement uit. Bij de regionale verkiezingen in Catalonië van zondag staan ze na het tellen van vrijwel alle stemmen op 74 van de 135 zetels, meldt de Spaanse krant El País. In het huidige parlement hebben de drie partijen die onafhankelijk van Spanje willen worden samen 70 zetels.

De socialistische PCS, die juist pleit voor Spaanse eenheid, wordt de grootste partij. De socialisten worden geleid door Salvador Illa, die tot voor kort als minister van Volksgezondheid van Spanje een sleutelrol speelde bij de aanpak van de coronacrisis. Zijn Catalaanse tak van de Spaanse regeringspartij PSOE gaat van 17 naar 33 zetels. Maar de kans dat Illa regiopresident wordt lijkt uiterst klein, want de separatisten sloten samenwerking al op voorhand uit.

Lees ook deze reportage van correspondent Koen Greven: ‘Als we niet oppassen ontstaan er twee Catalonië’s, met ieder hun eigen taal’

Daarmee blijft Catalonië, dat voor het eerst sinds eind 2017 naar de stembus ging, ernstig verdeeld. Iets meer dan de helft van de bevolking is nog altijd voor onafhankelijkheid, terwijl iets minder dan de helft tegen is. In de herfst van 2017 riep het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uit, maar de regering in Madrid stak daar onmiddellijk een stokje voor.

Bij de verkiezingen van zondag werd het liberale Ciudanos weggevaagd. Bij de vorige verkiezingen waren de liberalen met 36 zetels nog de grootste partij, maar nu komen ze uit op 6 zetels. Het uiterst rechtse Vox veroverde voor het eerst een plekje in het Catalaanse parlement en behaalt 11 zetels.

Mede door de strenge coronamaatregelen lag de opkomst beduidend lager dan tijdens de verkiezingen van eind 2017. Er kwam volgens Reuters 53 procent van de kiezers naar de stembus, terwijl dat ruim drie jaar geleden nog 79 procent was.