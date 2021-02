Plastic in bospaden, Staatsbosbeheer doet ‘alles’ om loslatende stukken te voorkomen

Staatsbosbeheer gebruikt inderdaad menggranulaat bij de aanleg van bospaden, maar doet er naar eigen zeggen „alles aan om te voorkomen dat plastic uit het granulaat in de natuur terechtkomt”. Dat laat de natuurbeheerder maandag weten. Staatsbosbeheer reageert daarmee op berichtgeving van onderzoeksprogramma Pointer over het loslaten van plastic uit het gerecyclede menggranulaat in natuurpaden.

De natuurbeheerder zegt „nog scherper” te mogen zijn bij het maken van afspraken met de aannemers die bospaden verharden met menggranulaat (een mix van vermalen bouwpuin met maximaal 1 procent plastic). Staatsbosbeheer beheert zo’n 11.200 kilometer natuurpad, waarvan in ieder geval 2.800 kilometer (half) verhard is. Naar eigen zeggen weet de beheerder niet voor welk percentage daarvan het granulaat gebruikt is. Volgens televisieprogramma Pointer zouden wandelaars „tientallen kilo’s plastic” hebben gevonden; onder meer stukken pvc-buis, elektriciteitsdraden en isolatiemateriaal.

Staatsbosbeheer noemt het gebruik van menggranulaat „een lastige kwestie”. Het voordeel van het materiaal is volgens de natuurbeheerder dat het „ruim beschikbaar en betaalbaar” is. Om te voorkomen dat plastic vanuit het granulaat in de natuur terechtkomt, zegt Staatsbosbeheer voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo laat het vóór gebruik lokaal inschatten of de omstandigheden geschikt zijn en verwijdert de natuurbeheerder na aanleg „meerdere keren per jaar” zichtbare stukken plastic. Ook zou het cement in het granulaat volgens Staatsbosbeheer ervoor moeten zorgen dat het plastic goed vast blijft zitten en wordt het afval bevattende deel vaak „afgedekt met een schone toplaag”.

Het onderzoek van Pointer naar het gebruik van menggranulaat in een deel van de door Staatsbosbeheer verzorgde paden wordt maandagavond uitgezonden.