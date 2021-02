Ophef over arrestatie van klimaatactivist die tips deelde voor boerenprotesten in India

Activisten en politici uit India en andere landen zijn zeer verontwaardigd over de arrestatie van Disha Ravi, een milieuactivist die zich solidair verklaart met de grootschalige boerenprotesten in New Delhi. De 22-jarige, die de Indiase tak van de beweging Fridays for Future oprichtte, wordt door autoriteiten beschuldigd van ondermijning van de staat. Riva deelde eerder online een document met tips voor de boeren over hoe zij het beste actie konden voeren.

Die ‘toolkit’ werd via sociale media gedeeld door de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg, met wie Ravi contact heeft. Thunberg gaf daarmee publiekelijk aandacht aan de boerenprotesten, net als de zangeres Rihanna. Deze aandacht van buitenlandse prominente figuren veroorzaakte in India veel ophef. De overheid en haar aanhangers waren boos over de internationale bemoeienis.

Ravi is volgens de politie een van de samenstellers van het document. De autoriteiten zien de lijst met tips, websites en acties als een oproep „om een economische, sociale en culturele oorlog te voeren tegen India”, schreef de politie van New Delhi op Twitter. De jonge activiste, die zaterdag werd gearresteerd in haar woonplaats Bengaluru en daarna naar de hoofdstad werd gevlogen, wordt er daarom van beschuldigd als „samenzweerder” betrokken te zijn bij een poging tot opruiing.

Ravi vertelde op zondag aan de rechtbank van New Delhi dat ze het document niet had opgesteld, maar verklaarde wel enkele zinnen te hebben toegevoegd of aangepast. „We wilden de boeren steunen”, zei ze. Al weken blokkeren tienduizenden boeren de toegangswegen tot de hoofdstad. Zij demonstreren op die manier tegen de nieuwe landbouwwetten die de regering afgelopen zomer aannam.

De vrouw zit in ieder geval vijf dagen vast, volgens persbureau Reuters. Onduidelijk is of zij al officieel in staat van beschuldiging is gesteld, of dat er nog onderzoek wordt gedaan naar het online document. Medestanders noemen de arrestatie een aanval op de democratische waarden van India, en er zijn demonstraties aangekondigd.

Oppositiepoliticus Palaniappan Chidambaram, voormalig minister van Financiën, veroordeelt de arrestatie en roept jongeren op „hun stem te verheffen in protest tegen dit autoritaire regime”. „De Indiase staat is wel heel wankel als een 22-jarige klimaatactiviste tot een bedreiging van de natie wordt bestempeld”, volgens hem. En opnieuw wordt internationaal om aandacht gevraagd, nu voor de zaak van Ravi, met de hashtag #IndiabeingSilenced.