Ontluisterende ontknoping

Het leek zo saai en voorspelbaar te worden, dat impeachmentproces tegen Donald Trump, maar toen ik eenmaal bij CNN begon te kijken, kon ik me er moeilijk meer van losmaken.

Voor het eerst werd in volle omvang duidelijk wat er op 6 januari precies gebeurd was in het Capitool. Het was nog veel schokkender dan we toen als tv-kijkers gemerkt hadden. De tv-stations hebben die dag alleen het topje van de vulkaan kunnen laten zien. Ze konden met hun camera’s niet of nauwelijks naar binnen. We kregen thuis steeds dezelfde beelden te zien, vooral dat beeld van de beveiligingsmensen die met getrokken pistool achter een ruit van de senaatszaal zaten.

Dat was erg genoeg, maar op de gangen was nog veel meer aan de hand. Dat bleek uit het opzienbarende materiaal dat de aanklagers bij het impeachmentproces lieten zien. Politici die renden voor hun leven, doodsbange stafmedewerkers die hun kamer ontvluchtten, betogers die „Hang Mike Pence” schreeuwden.

De paniek was groot. Wat mij nog het meest zal bijblijven, was de huiveringwekkende oproep van een politiecommandant die de controle volkomen kwijt was en uitzinnig van angst via de intercom riep: „Cruise 50. We’ve lost the line! We’ve lost the line! All MPD, pull back! All MPD, pull back to the upper deck. (…) we’re flanked, we have been flanked and we’ve lost the line!”

Intussen, weten we nu, zat Donald Trump glunderend in zijn Witte Huis naar de beelden te kijken. Dit was wat hij wilde. Hij bekommerde zich zelfs niet om zijn vicepresident, die bij hem in ongenade was gevallen omdat hij de bekrachtiging van het verkiezingsresultaat in het Congres had laten doorgaan.

Zaterdagavond volgde de ontluisterende, maar verwachte ontknoping van dit proces. De meeste Republikeinen durfden hun ex-president niet te laten vallen. Mitch McConnell, Republikeins Senaatsleider, wrong zich met een vroom gezicht in alle denkbare bochten om zijn handen schoon te houden: hij hield Trump volledig verantwoordelijk voor wat er die dag gebeurd was, maar hij vond een afzetting om constitutionele redenen ongewenst. Wel suggereerde hij dat iedereen alsnog een strafproces tegen Trump kan beginnen.

Wat nu, Amerika? Trump heeft in een reactie laten weten dat hij zal blijven proberen om Amerika weer groot te maken. Over vier jaar dus een comeback van deze afzetter die niet werd afgezet? Ted Lieu, een Democratische aanklager bij dit proces, zei: „Ik ben niet bang dat Trump over vier jaar weer president wil worden, ik ben bang dat hij dat probeert en vervolgens verliest, want dan kan hij dit weer doen.” Lieu bedoelde: dan kan hij het Capitool weer laten bestormen.

Er valt ook te denken aan een ander, minder somber scenario. Nikki Haley, de gewezen VN-ambassadeur van Trump, ziet geen presidentschap meer voor Trump. „Hij is te diep gevallen”, zegt ze in een interview met Politico. Ze vindt ook dat de partij met hem moet breken. „We hadden hem niet moeten volgen, we hadden niet naar hem moeten luisteren. We mogen dit niet opnieuw laten gebeuren.”

McConnell en Haley zijn geen toonbeelden van politieke moed, maar het zou toch mooi meegenomen zijn als hun opportunisme navolging krijgt in de Republikeinse Partij.

Nu eerst maar eens dat strafproces, mag ik hopen. Ik ga weer kijken.