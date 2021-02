Nu moet audio-app Clubhouse de hype nog overleven

Het is een live podcast, volgens de een. Een interactieve radioshow, volgens de ander. LinkedIn met microfoons. Een conferentie waaraan je mee kan doen vanuit bad. Twitter toen het nog leuk was.

Een van de nieuwste hypes van het internet heet Clubhouse, een exclusieve audio-app die de tongen flink weet te beroeren. De pasgeborene uit Silicon Valley bestaat nog geen jaar, heeft net twee miljoen actieve gebruikers onder wie een aantal beroemde, zoals Oprah Winfrey en Elon Musk, en is volgens sommigen hét nieuwe sociale medium. De waarde van de app wordt intussen al op een miljard dollar (830 miljoen euro) geschat.

Wat maakt deze app nu zo bijzonder? En is de hype levensvatbaar?

1 Wat ís Clubhouse?

In feite is Clubhouse een netwerk van openbare Zoombijeenkomsten, maar dan zonder video. Gebruikers kunnen een room beginnen waarin ze het over een bepaald onderwerp gaan hebben. Hun volgers krijgen daarvan een melding en kunnen aanhaken.

Techinvesteerder Jeroen Bertrams tweette al in april dat de app „het helemaal wordt”, al maakt hij er zelf pas een week gebruik van. Volgens hem is de app goed omdat die zo simpel is. „Iedereen kan een room beginnen”, vertelt Bertrams, die overigens sinds de herfst via een beleggingsfonds „een minuscuul belang” in Clubhouse heeft. „Dat heb ik gisteren nog gedaan met een vriend. We gingen met z’n tweeën kletsen over start-ups. Maar het verschil met Zoom is: Al mijn volgers kregen een notificatie: ‘Jeroen is een room begonnen over start-ups’. Eerst kwam er één iemand bij, toen nog één, daarna nog één en al hun contacten kregen ook een notificatie. Na een half uur zaten we met tweehonderd mensen in een room”, vertelt Bertrams.

Een voordeel: die tweehonderd mensen kunnen niet tegelijkertijd praten. Bertrams kan als gastheer mensen aanwijzen die spreekrecht hebben, de rest is toehoorder. Luisteraars kunnen een virtuele hand opsteken, net als in Zoom of Teams, en kunnen dan, als de gastheer het toestaat, meedoen aan de discussie. Een Clubhouseroom is daarmee democratischer dan een podcast of radio-uitzending: het is geen eenrichtingsverkeer maar toehoorders kunnen betrokken worden in het gesprek. Soms gewone mensen, maar in de room van Bertrams zaten plots ook allerlei bekenden uit de techwereld zoals Nalden, de oprichter van WeTransfer, Martijn de Kuijper, de oprichter van nieuwsbriefstart-up Revue en Patrick de Laive , die techwebsite The Next Web begon.

Het fijne is, zegt Bertrams, dat je actief deel kan nemen, maar ook gewoon kan luisteren. „Daarmee vervangt het een beetje de radio. Gisteren zei iemand in de room: ‘Jongens, ik praat niet mee, maar luister wel. Ik zit namelijk in bad.’”

Grappig genoeg zijn we weer terug bij af, zegt Bertrams. Van lineaire radio, waarbij de maker bepaalt wat wanneer te luisteren is, via on-demand podcasts, terug naar lineair. Met het interactieve aspect als belangrijkste verschil met radio. De Clubhouse-gesprekken zijn niet terug te luisteren.

Jeroen Bertrams schreef een boek over ‘angels’, rijke particulieren zoals hijzelf die geld steken in techbedrijven: ‘Investeren is heel verslavend. Het is echt gevaarlijk’

2 Wie zitten erop?

De app, gemaakt door Paul Davison en Rohan Seth, trok vanaf het begin veel bekijks met bekende gebruikers. Na de eerste versie in april 2020 volgde in mei een eerste investering van 12 miljoen dollar (9,9 miljoen euro) door het bekende techinvesteringsfonds Andreessen Horowitz. Het aantal gebruikers was toen 1.500. In januari werd nog eens 100 miljoen dollar (83 miljoen euro) opgehaald, waarmee de geschatte waarde op een miljard dollar uitkwam. Intussen zijn er wereldwijd bijna twee miljoen gebruikers.

Ook in Nederland zijn er al Clubhousegebruikers: zo is er een room waar wekelijks Nederlandse verkiezingsprogramma’s worden geanalyseerd en eentje waarin de serie Mocro Maffia wordt nabesproken. Bas Smit, ondernemer, 820.000 volgers op Instagram en fervent Clubhousegebruiker, organiseerde vorige week een zondagmiddagborrel met zo’n vijfhonderd deelnemers.

Om de room van jouw voorkeur te vinden, moet je bij het aanmelden je interesses opgeven en de juiste mensen volgen. Het is nog niet duidelijk of en welke data de app gebruikt om andere op de gebruiker afgestemde rooms voor te schotelen.

Net als in Amerika zijn het ook nu de bekende namen die Clubhouse aantrekkelijk maken voor nieuwe gebruikers. Volgens Maurice van Tilburg, directeur van Techleap, een stichting die start-ups in Nederland helpt, is dat niet toevallig. „Het bedenken en bouwen van zo’n app is niet het moeilijke deel, dat is gebruikers krijgen en momentum genereren. Clubhouse heeft die promotie supergoed geregeld met Elon Musk die de app onlangs gebruikte.” De baas van Tesla leverde Clubhouse zo veel media-aandacht op.

Dat is ook wat Lieke Nusteling (23), die millennials leert beleggen en sinds januari op Clubhouse zit, zo aanspreekt: „Ik heb al met Ron Simpson van [restaurant] The Avocado Show, dj Giel Beelen en Giel de Winter van [YouTube-kanaal] StukTV in een room gezeten. Zij zijn allemaal ondernemers en houden zich, net als ik, veel bezig met geld en beleggen”, vertelt zij. „Niet iedereen durft z’n hand op te steken, maar dat doe ik steeds wel. Dus ja”, zegt ze trots, „ik heb met Ryan Babel over vastgoed gepraat.”

Het aantal Nederlandse gebruikers van Clubhouse groeit de laatste tijd hard. Dat merkt ook Christian Luiten (27), oprichter van kunstplatform Avant Arte. Hij zit sinds december op Clubhouse en organiseert elke week een gesprek over kunst. De afgelopen weken is het aantal toehoorders in zijn room explosief toegenomen: „Het waren er vorige maand nog vijftig, nu zijn dat er twee- à driehonderd, die allemaal anderhalf uur blijven hangen bij een gesprek over kunst. Als je driehonderd man bij een kunstevenement in [het Amsterdamse debatcentrum] De Balie hebt, dan is dat echt ontzettend veel. Ik vind het leuk om mensen in de kunstwereld bij elkaar te brengen, een community met ze te bouwen waar mensen dingen kunnen leren. Voor elke niche een room.”

In één ding excelleert de app in ieder geval: marketing. Daarbij speelt ook een rol dat lid worden van Clubhouse nog niet zo eenvoudig is: je hebt een uitnodiging nodig van een bestaand lid. Techleap-directeur Van Tilburg: „Daarmee voelt de app exclusief én kan Clubhouse de kwaliteit waarborgen. Clubhouse wil misschien voorkomen dat commerciële partijen het exclusieve gemeenschapsgevoel verstoren.” Intussen worden invites op het internet verkocht voor tientallen euro’s.

3 Is het een hype?

Zo snel de app nu opkomt, kan hij ook weer ter ziele gaan. The New York Times schreef deze week dat Facebook en Twitter al begonnen zijn aan hun eigen Clubhouseklonen.

Houdt de populariteit na corona aan? „Ik zou dan wel iets anders doen op een vrijdagavond”

Niet onbelangrijk is ook het verdere verloop van de pandemie. Nu er verder weinig te doen is, spendeer je makkelijk een paar uur in wat Clubhouserooms. Christian Luiten was vorige week zeseneenhalf uur op Clubhouse te vinden. Jeroen Bertrams zat er die week vijf uur op, Lieke Nusteling veertien uur. Dat zou na de pandemie heel anders kunnen zijn, zegt Nusteling: „Ik zou wel iets anders doen op een vrijdagavond als er geen corona is.”

Toch maakt de app een goede kans, zegt Maurice van Tilburg. „Clubhouse heeft momentum, dat is het belangrijkste.” Het succes hangt volgens hem vooral af van de doelgroep die Clubhouse zelf voor ogen heeft: „Willen ze een nichenetwerk dat om kwalitatieve discussies draait? Of een breed publiek aanspreken, zoals Facebook doet? Daar moeten ze ook hun verdienmodel op afstemmen. Gaan ze de data van hun gebruikers verkopen? Advertenties? Je ziet altijd dat de groei na de hype terugvalt, dat is het moment om te bedenken waar deze app nu echt goed voor is.”

Clubhouse zelf heeft aangegeven dat ze verschillende verdienmodellen gaan testen, waaronder betaalde abonnementen, kaartverkoop voor bepaalde rooms en een donatiefunctie waarmee gebruikers een fooi kunnen geven aan sprekers.

Luiten ziet kansen voor creatievelingen: „Op YouTube konden muzikanten doorbreken, op Instagram waren dat modellen of kunstenaars. Als je goed kan spreken en iets interessants te vertellen hebt, dan is dit dé app voor jou. En hoe vet zou het zijn als kranten als NRC op Clubhouse een openbare nabespreking van een artikel gaan doen?”

Nabespreking Op Clubhouse NRC organiseert aanstaande zondag 21 februari om 21.00 uur een nabespreking van dit artikel op Clubhouse. Wat zijn de kansen van Clubhouse? Wat is de strategie van het bedrijf? En hoe gaan we de app straks gebruiken? Met onder anderen: Maurice van Tilburg (Techleap), Jeroen Bertrams (techinvesteerder) en gebruikers Christian Luiten en Lieke Nusteling. Ook techredacteur van NRC Stijn Bronzwaer schuift aan. Clubhouse-gebruikers kunnen het gesprek bijwonen in room ‘NRC-nabespreking: is Clubhouse een blijvertje?’