Nostalgische video’s houden de musicalfan betrokken

De fans van grote musicals moeten het al bijna een jaar zonder live entertainment stellen. Dat zij nu, na bijna een jaar, weemoedig terugdenken aan volle zalen is begrijpelijk, maar musicalproducent Stage Entertainment lanceerde al een videoplatform toen de schouwburgen nauwelijks een maand dicht waren: ‘Stage Memories’.

Bijna een jaar later verschijnen er nog steeds nieuwe filmpjes op deze website, al is de frequentie teruggeschroefd naar één nieuwe video per week. Het aanbod bestaat inmiddels uit bijna honderd filmpjes, opgedeeld in categorieën: er zijn backstage-reportages, interviews en miniconcerten te vinden, maar het populairst zijn de fragmenten uit vroegere musicals. Daar bestaat het merendeel van de geuploade video’s ook uit opnames van producties tot drie decennia geleden, afkomstig uit het archief van Stage Entertainment.

In interviews, die recent voor het platform werden opgenomen, kijken acteurs bijvoorbeeld terug naar favoriete rollen of momenten.

https://youtu.be/7hWXi3gXw3Q

Toverwoord: nostalgie

Dat video’s die ouder zijn dan tien jaar een hoofdrol spelen op de site is een bewuste keuze, blijkt uit navraag. Het doel van Stage Memories is het betrokken houden van musicalfans, terwijl hun theaterplannen of –kaartjes liggen te verstoffen in de (digitale) la.

Nostalgie is daarbij het toverwoord. Daarom zijn op de website video’s te zien van Simone Kleinsma en Paul de Leeuw, die op korrelige beelden uit 1990 een nummer uit Les misérables vertolken, een promotievideo van The Phantom of the Opera met een op-en-top jarennegentiggevoel en een compilatie van beelden uit Miss Saigonuit 1996¬. Wie door de filmpjes struint, ziet een paar bekende gezichten steeds terugkomen; Kleinsma, Pia Douwes, Stanley Burleson en Chantal Janzen.

Een deel van de video’s op Stage Memories was al te vinden op het YouTube-kanaal van Stage Entertainment. Toch is de nieuwe site – ondanks nul euro budget voor promotoe – inmiddels 400.000 keer bezocht. Het vaakst werden volledige registraties van shows bekeken, met als toppers Piaf de musical (2008) en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? (2003) – ook al stonden deze door rechtenkwesties slechts enkele weken online. Plannen om betaalde content te publiceren, zijn er vooralsnog niet.

Te duur voor dertig mensen

Met de eerste lockdown kwamen vorig jaar alle producties van Stage Entertainment tot stilstand. Tina – De Tina Turner Musical heeft na de première slechts een maand gespeeld. Ook mega-productie Anastasia en Bowie-musical Lazarus kwamen abrupt ten einde. Gezien de omvang van deze shows is het geen optie om die voor dertig toeschouwers te spelen. Pas als de theaters weer open kunnen voor toeschouwers op anderhalve meter afstand van elkaar zal Tina als eerste weer te zien zijn. Daar zijn dan alleen nog drie à vier weken van ‘opfris-repetities’ voor nodig. Op dat moment gaat Stage Memories dan offline, en wordt het zelf een herinnering.

Stage Memories is online te bezoeken via: is online te bezoeken via: stage-entertainment.nl