De nieuwe emissienorm van de EU is voor automakers nu al ‘te streng’

Echt lang kon de Europese auto-industrie niet van het feestje genieten. De meeste autobouwers bleken begin 2021 te voldoen aan nieuwe Europese emissienormen, waarmee ze miljoenenboetes voorkwamen. Vooral door eindsprintjes bij de verkoop van elektrische auto’s in de laatste maanden van 2020 wisten ze de totale vloot ‘groen’ genoeg te krijgen.

Maar hun gedachten zaten toen alweer ergens anders. Vijf jaar verder, om precies te zijn.

In 2025 wil de Europese Unie de normen opnieuw aanscherpen. Deze maanden denkt de Europese Commissie na over de precieze emissiestandaarden. Hoe streng moeten ze worden? Die vraag leidt tot veel debat en intensief gelobby, want eigenlijk draait het om iets anders: hoe lang heeft de verbrandingsmotor nog toekomst in Europa?

De Commissie heeft een groep wetenschappers aan het werk gezet die drie opties hebben uitgewerkt. In de strengste variant komt er een heel nieuw testsysteem, dat de uitstoot uitgebreid meet in ‘de echte wereld’ in plaats van in laboratoria. Ook komen er fors strengere normen voor bijvoorbeeld CO 2 - en NOx-uitstoot.

Bij autobouwers en leveranciers van brandstofmotoren heerst grote angst dat de Commissie deze optie kiest. Ze lijkt gebrand op een streng klimaatbeleid, en vicevoorzitter Frans Timmermans benadrukt regelmatig dat er flinke eisen aankomen. En terecht, menen hij en andere voorstanders. Wegtransport is nu verantwoordelijk voor zo’n 12 procent van de Europese CO 2 -uitstoot. En het is onzin dat die strengere eisen technisch onmogelijk zijn, zoals fabrikanten bij elke nieuwe norm beweren.

Inderdaad zeggen de fabrikanten dat ook nu weer. De strenge variant staat met name in Duitsland al bekend als ‘het einde van de verbrandingsmotor’. De invloedrijke autolobby VDA heeft die variant daar weten te positioneren als zó streng dat de regels in feite onhaalbaar zijn. Zo is er de eis dat de uitstoot consequent laag moet blijven onder extreme weersomstandigheden, zoals zeer lage temperaturen. Volgens de lobby kan dat helemaal niet.

In de praktijk lijkt het moeilijk het effect van de strenge normen helder in kaart te brengen. Volgens verschillende experts zijn de vereiste verbeteringen aan de automotor in feite wel haalbaar. In het Duitse weekblad Der Spiegel legde uitlaatspecialist Stefan Carstens uit dat het technisch mogelijk is brandstofmotoren aan de strengste van de drie voorgestelde opties te laten voldoen. Wel zijn er wat uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer je rijdt met een aanhangwagen.

Ook de Duitse professor Stefan Bratzel, directeur van het Center for Automotive Management in Keulen, meent dat de standaarden in de meeste gevallen haalbaar zijn. Maar dat is eigenlijk niet de vraag, benadrukt hij telefonisch. „Het maakt brandstofmotoren uiteindelijk wel stukken duurder om te ontwikkelen en te maken. En dat is een probleem voor traditionele autobouwers, omdat brandstofauto’s dan moeilijker concurreren met elektrische auto’s.”

Omslagpunt

In dat geval komen fabrikanten sneller op het punt waarop ze even veel verdienen aan elektrische auto’s als aan brandstofauto’s. Die laatsten zijn nu nog stukken winstgevender. Bratzel: „De vraag is hoe snel dat omslagpunt komt.”

Dat punt is lastig te voorspellen. Het hangt bijvoorbeeld af van de prijsontwikkeling van batterijen, en wat de innovaties kosten om aan de Euro 7-eisen te voldoen. Maar Bratzel sluit absoluut niet uit dat autobouwers en toeleveranciers, als de strengere normen er komen, moeten afwegen of ze nog wel wíllen investeren in verbetering van de brandstofmotor. Loont dat nog? Zo nee, dan heb je toch een soort indirect einde van deze aandrijftechniek.

Milieuorganisaties juichen dat toe, maar de industrie is vooral erg boos. Ze grijpt dan ook elke kans aan dat duidelijk te maken. Ze wil meer tijd om zich klaar te maken voor de toekomst.

Het is een „belachelijke situatie”, vindt Stefan Wolf, bestuursvoorzitter van de Zuid-Duitse beursgenoteerde toeleverancier ElringKlinger (10.000 werknemers wereldwijd). Het bedrijf maakt onder andere cilinderkopafdichtingen voor brandstofmotoren. „Als we elektrische mobiliteit willen stimuleren, moeten we tegen de industrie zeggen: neem het geld dat je verdient met de brandstofmotor en investeer in nieuwe technologieën.”

Wolf vindt zichzelf niet te langzaam. Zijn bedrijf is naar eigen zeggen al ruim een decennium bezig ‘groene’ onderdelen te ontwikkelen voor de ‘nieuwe wereld’, zoals brandstofcellen voor trucks. Die vormen nu nog minder dan 10 procent van de omzet. Dat aandeel gaat de komende tijd flink groeien, zegt Wolf, maar omdat deze toepassingen nog veel investeringen vereisen, kunnen ze in 2025 bij strengere normen nog niet het hele bedrijf dragen.

Afzwakken

De verwachting is dat in de zomer meer bekend wordt over de precieze plannen van de EU. Professor Stefan Bratzel denkt dat de weerstand uiteindelijk effect zal sorteren. Hij ziet de situatie nu als onderdeel van het onderhandelingsproces, en vermoedt dat de Europese Commissie de strengste norm iets afzwakt. Hameren op een gelijk uitstootniveau bij elke mogelijke temperatuur moet je volgens hem vooral zien als hoog inzetten bij het afschaffen van de royale uitzonderingsmogelijkheden uit het verleden. „Daar is het dieselschandaal uit voortgekomen. Maar ik denk dat ze die randvoorwaarden nog wel wat aanpassen, na discussies met lidstaten.”

Tot die tijd zal de industrie ongetwijfeld nog fanatiek van zich laten horen. Afgelopen december, niet lang nadat de Euro 7-plannen bekend waren geworden, gaf de president-commissaris van industrieconcern Bosch (bekend van wasmachines, maar vooral groot in brandstofmotoronderdelen) twee interviews aan Duitse kranten. Hij wees erop dat elektrische auto’s helemaal niet groener zijn. Ze rijden immers vaak niet op groene stroom. Dus waarom moet die verbrandingsmotor eigenlijk zo snel de deur uit van de politiek?

Vanuit de wetenschappelijke wereld kwam direct kritiek op de uitspraken. Onderzoekers, onder andere van de TU Eindhoven, wezen erop dat uit veel studies blijkt dat elektrische auto’s áltijd minder vervuilend zijn dan brandstofauto’s. Maar de boodschap van Bosch ging toen al rond op het web en in Duitse kranten.