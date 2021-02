Niemand weet wanneer de prik komt

Een 81-jarige vrouw uit Beuningen, een dorp bij Nijmegen, kreeg zaterdag een brief van de GGD met de uitnodiging zich te laten inenten tegen het coronavirus. Ze wil haar naam niet zeggen. „Ik was blij. Ik ben meteen gaan bellen voor een afspraak. Maar de eerste mogelijkheid was ná april. Ze zitten vol tot en met april. En voor de periode daarna hebben ze nog geen agenda.” De GGD stelde haar voor dat ze naar Arnhem zou gaan, 25 kilometer verder. De vrouw rijdt geen auto.

Maandag hadden naar schatting ruim 780.000 Nederlanders hun eerste coronavaccin gehad. Maar om welke doelgroepen dat gaat, is onduidelijk – GGD-GHOR, de koepel van alle 25 GGD’s, kon er desgevraagd niets over zeggen.

Zeker is wel dat ‘mobiele thuiswonende 65-tot 90-plussers’ sinds eind januari door de GGD worden uitgenodigd voor een prik. Maar niet iedereen heeft die uitnodiging al gehad – zelfs niet iedereen boven de tachtig jaar. En niet iedereen die wél een uitnodiging heeft gehad, kan terecht. De 81-jarige vrouw uit Beuningen gaat nu elke dag bellen met de GGD om te vragen of ze die dag kan worden ingeënt met een van de overgebleven vaccin-restjes, of in de plaats van iemand die heeft afgezegd. Ze vindt het jammer dat het zo lang duurt: „Ik heb mijn dochters al een jaar niet omhelsd.”

Lange vragenlijst

De schoonmoeder van apotheker Jaap Uithof is 84 jaar en woont in Wezep, Gelderland. Ze heeft diabetes en een hoge bloeddruk, zoals veel leeftijdgenoten, en woont zelfstandig. Zij kreeg vrijdag de uitnodiging van de GGD. Ze moest eerst online een lange vragenlijst over haar gezondheid beantwoorden. Zoon Jaap: „Ze is niet handig met computers. Ze moest ook haar bsn-nummer invullen.” Waarom, weet hij ook niet precies. Vervolgens hing ze een half uur aan de lijn bij de GGD, zaterdag nog eens een uur. Jaap Uithof zat erbij om te helpen.Nu mag ze 11 maart naar de priklocatie en 15 april voor de tweede prik. Uithof: „Het gaat allemaal heel stroperig.”

Des te pijnlijker zijn de berichten over personeel van zorginstellingen dat voorrang krijgt bij het inenten. Bij negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland zou het voltallige personeel al zijn uitgenodigd voor een vaccinatie – ook mensen die niet met ouderen of patiënten werken. Het gaat om duizenden mensen, terwijl de bedoeling was dat alleen het personeel dat direct met Covid-19-patiënten en andere heel kwetsbare patiënten werkt, voorrang krijgt. Vorige maand kwam het Meander Medisch Centrum in Amersfoort al in opspraak. Daar werden managers wel, maar verloskundigen en arts-assistenten niet geprikt.

De oudste en kwetsbaarste mensen zouden volgens de Gezondheidsraad als eerste moeten worden gevaccineerd. Stel de kwetsbaarste mensen veilig, zo was het idee, dan kan de rest van de samenleving, die minder te vrezen heeft van het virus, wat losser leven. Volgens viroloog Jaap Goudsmit, zo zei hij vorige week tegen NRC, zouden binnen negentig dagen alle 4,3 miljoen hun eerste prik moeten kunnen krijgen. Eind maart dus.

Maar zo eenvoudig gaat dat niet, zo lijkt het. Maandag meldde GGD-GHOR dat veel mensen bellen om op een ‘wachtlijst’ te komen voor een prik. Maar die wachtlijst bestaat niet, men moet de uitnodiging afwachten, aldus GGD-GHOR. Bovendien vallen de 65-plussers in vele verschillende regimes, zo bleek twee weken geleden. De ene groep wordt in zijn verpleeghuis gevaccineerd door de specialist ouderengeneeskunde, de andere door de GGD, en wéér een andere door de huisarts. „Alsof de postbode de post rondbrengt op alfabetische volgorde in plaats van op postcode”, verzuchtte huisarts Geert-Jan Holten in NRC.

Voorrang krijgen

Intussen wist een aantal groepen voorrang te krijgen voor een vaccinatie, om verschillende redenen. De verpleegkundigen, artsen en ambulancebroeders in de spoedzorg omdat zij veel met corona-patiënten en andere zwakke patiënten werken. De huisartsen, verpleeghuismedewerkers en mensen in de gehandicaptenzorg, omdat ook zij veel met besmette of kwetsbare mensen werken. En zo’n honderdduizend mensen met morbide obesitas en het syndroom van Down.

Hoeveel Nederlanders zijn er inmiddels gevaccineerd? Per week worden er nu zo’n 200.000 prikken gezet, waarvan het grootste deel bij de GGD’s. In de ziekenhuizen en de GGD-prikstraten samen werden tot nu toe ruim 600.000 prikken gezet (rode lijn in de grafiek). Bij verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen zijn naar schatting zo’n 180.000 prikken afgeleverd. Het RIVM maakt die schatting op basis van het aantal vaccins dat op de locaties bezorgd is (stippellijn in de grafiek). Ongeveer de helft van de aan Nederland geleverde vaccins zit nu in een bovenarm van een zorgmedewerker, verpleeghuisbewoner en bewoner van een kleinschalige woonvorm. Het totale aantal gegeven prikken is niet gelijk aan het aantal gevaccineerde mensen, want voor een optimale bescherming tegen het virus zijn twee prikken nodig van een van de drie vaccins die nu in Nederland gebruikt worden. De meeste gevaccineerden hebben nu één prik gehad. Volgens de cijfers van de verwachte leveringen van het ministerie van VWS, zullen er begin maart twee keer zo veel vaccins binnen zijn dan nu het geval is. Dat zou betekenen dat de priksnelheid verder omhoog kan. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het vaccineren? Op nrc.nl houden we het aantal gezette prikken en geleverde vaccins elke dag bij.

