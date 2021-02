Zijn de lockdown en de avondklok de enige maatregelen om corona onder controle te krijgen? Vijf alternatieven

Datagebaseerde maatregelen

Regels voor een branche

Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat veel besmettingen plaatsvinden bij thuisbezoek, wordt de visiteregeling beperkt. En toen veel kinderen besmet raakten, gingen de scholen dicht. Er worden al maatregelen genomen op basis van data, maar er zijn ook veel gedetailleerdere data die nauwelijks worden gebruikt.

Zo zijn er op dit moment relatief veel besmettingen in werksituaties: 17 procent van de besmettingen waarvan een bron kan worden achterhaald, was op het werk. De algemene oproep is: werk zo veel mogelijk thuis, en houd anderhalve meter afstand als dat niet kan. Dat geldt zowel voor kantoorbanen als voor mensen die in een distributiecentrum werken.

Er kunnen veel gerichtere maatregelen worden genomen als bekend is in welke beroepsgroepen die besmettingen plaatsvinden. Die data zijn er: de GGD’s houden bij op welke locatie een besmetting mogelijk heeft plaatsgevonden. Als er zo drie of meer besmettingen aan elkaar gelinkt kunnen worden, belt de GGD om in te grijpen als dat nodig is. Maar preventief worden deze data nauwelijks gebruikt.

Het komt wel eens voor, vertelt een RIVM-woordvoerder, dat er extra regels voor specifieke sectoren komen, zoals toen bleek dat nertsen besmet waren en daar mutaties plaatsvonden. Maar in principe werken de brancheorganisaties de regels uit op basis van de algemene richtlijnen van het RIVM.

Op dit moment probeert het RIVM beter in kaart te brengen waar besmettingen precies plaatsvinden. Iedereen die een coronatest laat afnemen, krijgt een vragenlijst over bijvoorbeeld de beroepsgroep of gezinssituatie. Op basis daarvan wordt gekeken of mensen die positief getest worden, andere eigenschappen hebben dan mensen met een negatieve uitslag. Mogelijk worden naar aanleiding van dat onderzoek de richtlijnen aangepast. Bij heel opvallende uitkomsten kan het OMT een advies uitbrengen om maatregelen aan te scherpen.

Openbare ruimte

Spreiding

Het was plotseling een probleem: de drukke winkelstraten, de parken en natuurgebieden waar mensen een wandelingetje gingen maken – het werden potentiële besmettingshaarden. Het college van rijksadviseurs, dat de regering adviseert over de openbare ruimte, deed in mei al 27 suggesties om de drukte te spreiden, van meer éénrichtingsverkeer op drukke plekken tot het openen van daken van grote gebouwen om meer ruimte te creëren.

Sommige van die suggesties zijn hier en daar overgenomen. In veel steden hebben drukke winkelstraten inderdaad éénrichtingsverkeer. Bij sommige scholen zijn de straten gesloten als de kinderen naar buiten komen zodat ouders zich beter kunnen spreiden. En toen de horeca nog open was, kregen cafés en restaurants in verschillende steden meer ruimte om hun terrassen uit te breiden. Maar veel van de maatregelen zijn onderop de stapel gekomen – denk aan de ‘venstertijden’ voor doelgroepen in parken (’s morgens alleen ouderen, ’s avond alleen sporters) of het sluiten van grote straten voor autoverkeer om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven.

„Misschien wordt het tijd om wat nieuws te proberen”, zegt Rianne van Melik, universitair docent sociale geografie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. „Neem die pijlen op de weg om voetgangers aan de juiste kant van de weg te laten lopen. Daar raak je aan gewend, je ziet ze bijna niet meer.” Maar kant-en-klare oplossingen zijn er niet: „Het is trial-and-error, we moeten iets proberen om te kijken of het werkt.”

Iedere ingreep levert bovendien ingewikkelde keuzes op. „De ruimte is beperkt, je krijgt al snel de vraag: wie krijgt er voorrang, en waarom? De Belgische gemeente Oostende wilde mensen die een huis bij het strand hadden, voorrang geven bij toegang tot het strand. Maar is dat wel eerlijk? Moeten mensen met een tweede huis bij het strand voorrang krijgen op mensen die een flatje in de stad hebben en het strand meer nodig hebben?”

Quarantaine

Verplichten of ondersteunen?

Nederlanders moeten thuis tien dagen in quarantaine als zij corona hebben, terugkomen uit het buitenland of langer dan een kwartier contact hebben gehad met een besmet persoon. Die regels worden niet door iedereen even goed nageleefd, blijkt uit een maandelijks gedragsonderzoek van het RIVM. Vorige maand bleek dat drie op de tien positief geteste mensen toch naar buiten gaat en dat maar 44 procent van de mensen die contact hadden met een besmet iemand, thuis blijft. Als je niet zelf positief getest bent maar wel in isolatie moet, bestaat de mogelijkheid na vijf dagen opnieuw een coronatest te doen: is die negatief, dan mag je uit quarantaine.

In het onderzoek geven mensen aan dat ze tijdens hun quarantaine toch naar buiten gaan voor het halen van een frisse neus, om boodschappen te halen of soms zelfs naar hun werk te gaan. Het kabinet probeert vooral met voorlichting en ondersteuning de naleving te verbeteren. Een quarantaineperiode kan „psychisch, sociaal én praktisch best zwaar zijn”, zei demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) onlangs.

Zo staat op rijksoverheid.nl een ‘quarantainegids’ met daarin informatie over hoe mensen in quarantaine hulp kunnen vragen aan bekenden of hun gemeente. Sinds begin deze maand is er in verschillende regio’s een proef met ‘quarantainecoaches’ die tijdens de afzondering telefonisch contact met mensen houden om ze te ondersteunen bij praktische problemen.

Voor mensen die de quarantaineregels willens en wetens overtreden, bijvoorbeeld door na een positieve test naar hun werk of een feestje gaan, komt er een quarantaineplicht. Het kabinet verwacht een wetsvoorstel hiervoor begin maart aan de Tweede Kamer voor te leggen.

Een burgemeester kan dan de plicht in individuele gevallen opleggen. Tegelijk ziet het kabinet risico’s; onderzoek van het RIVM laat zien dat de testbereidheid door de verplichting kan afnemen. Het hoofddoel van het quarantainebeleid blijft daarom „informeren en ondersteunen”, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Risicogestuurd testen

Zonder klacht, zonder afspraak testen

Ineens stond er vorige week een rij voor de testbus van de GGD aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid. En toen gebeurde wat Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding bij de GGD Rotterdam-Rijnmond, graag ziet: „Er sloten zich voorbijgangers aan.”

De testbus is één van de tien testlocaties van de GGD in de wijk Charlois. Het is één van de armste delen van Rotterdam én een gebied waar de GGD al in het najaar bovengemiddeld veel virusdeeltjes in het riool waarnam, terwijl het vermoeden bestond dat mensen zich minder dan gemiddeld lieten testen. Sinds begin dit jaar is er daarom een proef om mensen, zonder klachten, zonder afspraak en zelfs zonder bsn-nummer, in hun eigen buurt te laten testen.

Fanoy noemt het „risicogericht grootschalig testen”. Dat zou de komende tijd navolging kunnen krijgen in de rest van Nederland. Maandag begon een vergelijkbare proef in Bunschoten-Spakenburg, in januari werd in korte tijd een groot deel van de inwoners van de gemeente Lansingerland getest om zicht te krijgen op de Britse variant.

De testbussen en kleinschalige testlocaties moeten de testbereidheid van de inwoners vergroten. Met name onder groepen die zich minder snel melden bij de reguliere teststraten. „Mensen hebben moeite om zich online of telefonisch te melden, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet machtig zijn. Of ze vinden de teststraat te ver weg, omdat ze geen auto hebben”, zegt Fanoy.

Zijn collega arts-onderzoeker Martijn Vink voegt toe: „Tijdens eerdere experimenten elders in Rotterdam bleek dat met name ouderen vaker binnenliepen bij de testbussen.” Er zijn vertaalde video’s en flyers gebruikt om Oost-Europese arbeidsmigranten te bereiken.

Werkt het? Dat is nog te vroeg om te concluderen, zegt Fanoy. In Lansingerland werd het virus door de massale tests „uitgestampt”: in rioolwatermetingen zag de GGD kort na de tests de hoeveelheid virusdeeltjes snel afnemen. Fanoy: „Dat is bewijs dat de harde klap werkt.” Voor even dan: begin vorige week leek het aantal virusdeeltjes in het rioolwater van Lansingerland alweer iets toe te nemen.

Thuis testen

Naast de tandenborstel

In je eigen badkamer een wattenstaafje 2,5 centimeter diep kort ronddraaien in je neus en daarna – terwijl het neusmonster in het testapparaat zit – ontbijten. Na een kwartiertje is de uitslag af te lezen: je kunt de deur uit of niet. Kan de corona-zelftest ervoor zorgen dat we weer naar werk, school of de sportclub te kunnen?

Jan Kluytmans, arts-microbioloog en lid van het OMT, ziet „absoluut” mogelijkheden: „Bijvoorbeeld voor het praktijkonderwijs, dat nu echt in de knel komt, kun je met een zelftest meer veiligheid inbouwen waardoor het minder vaak mis gaat.”

Kluytmans onderzocht de betrouwbaarheid van de sneltest. Hieruit kwam als tussentijds resultaat „dat mensen dit best wel goed zelf kunnen.” Als de test positief uitsloeg, was de uitslag zeer betrouwbaar. Bij een negatieve uitslag zat de test er vaker naast: zo’n kwart van de besmette mensen blijft onopgemerkt. Het is daarom belangrijk dat mensen snappen wat een uitslag betekent, zegt Kluytmans. „Bij een negatieve test is het risico dat je besmet bent een stuk kleiner, maar niet nul.” Afstand houden en naar de teststraat gaan bij klachten blijft daarom belangrijk.

Met testen alleen het virus onder controle krijgen, is volgens Kluytmans praktisch onhaalbaar: „Dan moet je dagelijks heel Nederland testen, dat gaat niet werken.” Maar „als je op een school ook nog maatregelen neemt, dan is frequent testen bruikbaar.” Kluytmans verwacht dat één keer in de week testen dan genoeg moet zijn om het virus onder controle te houden.

Hoe lang het duurt voor we de zelftest naast onze tandenborstel hebben staan, ligt aan de politiek. Het OMT schreef op 7 februari in haar 99ste advies dat „het inzetten van zelftesten een belangrijk onderdeel kan worden van de bestrijding”, maar er zijn nog geen zelftesten beschikbaar die aan particulieren verkocht mogen worden. Daarvoor moet de test een CE-keurmerk krijgen – of de wet moet tijdelijk worden aangepast.

In Duitsland gebeurde dit begin februari. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat het kabinet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om advies gevraagd heeft over een tijdelijke ontheffing. Hierover moet deze maand meer duidelijk worden.