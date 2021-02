Mediagenieke schelm die Argentinië berooid achterliet

„Overigens ben ik nog van plan om zeer lang te leven”, beloofde de Argentijnse president Carlos Menem, toen hij in 1993 door NRC Handelsblad werd geïnterviewd. „Tot vreugde van velen en tot het verdriet van enkelen”, voegde hij er aan toe.

Dat lange leven kreeg de zondag op 90-jarige leeftijd overleden Menem. Menig andere belofte loste hij niet in. De opzienbarendste: in 1996 kondigde hij plechtig aan dat Argentinië spoedig een eigen ruimtevaartprogramma zou krijgen. Ook gewone burgers zouden per ruimteveer „via de stratosfeer in anderhalf uur naar Japan, Korea of welke plek ter wereld ook kunnen vliegen”.

Problematischer waren Menems gebroken economische beloftes. Hij kwam in 1989 aan de macht, toen Argentinië door zijn zoveelste crisis ging. Als kandidaat van de peronisten had hij kiezers beloofd hun in verval geraakte land weer productief te maken. Hij stelde een ‘salariazo’, een algemene loonopslag, in het vooruitzicht. De almaar terugkerende hyperinflatie zou hij uitroeien door de peso bij wet te koppelen aan de dollar.

De president, die eerder gouverneur van zijn thuisprovincie La Rioja was, slaagde er aanvankelijk in de crisis te dempen. Hij deed dit door aan het van oorsprong arbeideristische peronisme een onomwonden neoliberale invulling te geven – geheel volgens de tijdgeest. Met zijn programma van privatiseren en dereguleren trok hij kapitaal van de internationale financiële sector aan.

De economie groeide en de mediagenieke president, die zich graag omringde met beroemdheden, verleidde de middenklasse. Kiezers vergaven hem de vele schandalen (zelfverrijking, internationale wapenhandel, corruptie) die ook al snel losbarstten: Menem werd in 1995 ruim herkozen.

Opmaat naar bankencrisis

In zijn tweede termijn ging het mis. De schandalen rond de ‘Caudillo [sterke man] uit La Rioja’ hielden aan en de groei vertraagde. De peso-dollar-koppeling werd onhoudbaar. In zijn laatste jaren wist de Argentijnse overheid alleen nog financieel overeind blijven door ook de laatste staatsbedrijven en pensioenfondsen te verpatsen.

Menem moest eind 1999 vertrekken, toen hij het maximum van twee opeenvolgende ambtstermijnen had bereikt. Twee jaar later belandde het land in een zelfs voor Argentijnse begrippen ongekende financiële crisis, die de middenklasse goeddeels wegvaagde. Als dé president van de jaren negentig werd Menem door veel Argentijnen vereenzelvigd met die bankencrisis.

Menem, tijdens een van de vele rechtszaken tegen hem, in 2019. Foto Natacha Pisarenko/AP

Maar ook aanhoudende problemen met justitie weerhielden Menem er niet van in 2003 campagne te voeren voor een ‘derde presidentschap’. Om als zeventiger nog enige jeugdigheid uit te stralen, trouwde hij met een 35 jaar jongere Miss Chile, met wie hij in het verkiezingsjaar nog een zoon kreeg. Hij haalde nog de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, maar legde het daar af tegen de links-nationalistische peronist Néstor Kirchner.

Menem zou altijd blijven flirten met het presidentschap. De afgelopen jaren diende hij als senator voor zijn thuisprovincie Rioja. Een positie die hem naast tanende macht onmisbare parlementaire immuniteit bood: ook in zijn nadagen wist hij altijd uit de gevangenis te blijven.