Marechaussee lekte over strafzaken en aanbestedingen

Een hooggeplaatste oud-medewerker van de Koninklijke Marechaussee heeft jarenlang in ruil voor een financiële vergoeding vertrouwelijke informatie over strafrechtonderzoeken en aanbestedingen gelekt. Dat stelde het Openbaar Ministerie maandag in een strafzaak tegen de man bij de militaire kamer van de rechtbank Arnhem. Het OM eist 80 uur taakstraf en 3.000 euro boete.

Oud-luitenant Marcel de M. was teamleider en later landelijk coördinator van de afdeling van de marechaussee die financieel-economische criminaliteit bestrijdt. Justitie verdenkt hem van het doorspelen van informatie over aanbestedingen van trainingen over het afpakken van crimineel vermogen. Van 2014 tot en met 2016 deelde hij het aanbestedingsbudget en informatie over concurrenten met Training & Adviesbureau Jongkees. Volgens justitie werd de marechaussee-medewerker omgekocht: hij werd in zijn vrije tijd door het trainingsbureau ingehuurd om trainingen te geven en over cursusinhoud te adviseren. Hij zou daarvoor in vier jaar in totaal ruim 20.000 euro zijn betaald.

Witwasonderzoeken

De man deelde daarnaast vertrouwelijke informatie uit vier strafrechtelijke onderzoeken met het trainingsbureau. Het betrof onder meer lopende witwasonderzoeken. De informatie uit die onderzoeken werd door het trainingsbureau gebruikt om opleidingen mee te ontwikkelen.

Volgens het OM heeft de man zijn ambtsgeheim geschonden en is hij schuldig aan ambtelijke omkoping.

De man is in 2019 ontslagen. Hij ontkende maandag de omkoping en benadrukte dat hij toestemming van defensie had om nevenwerkzaamheden te verrichten voor het trainingsbureau. Hij zei „nul kennis” van aanbestedingsregels te hebben en stelt dat de kwestie zijn leven vernietigd heeft. Terwijl hij met vervroegd pensioen had kunnen zijn, is hij ontslagen.

Lucratieve trainingspraktijk

Training & Adviesbureau Jongkees was eigendom van een parketsecretaris van het Openbaar Ministerie. Hij mocht er met toestemming van het OM een lucratieve trainingspraktijk op nahouden. De man is vervolgd wegens het omkopen van de marechaussee-medewerker, maar werd in 2019 door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken. Het OM tekende hoger beroep aan.

In tegenstelling tot wat de rechtbank Midden-Nederland destijds constateerde, bevond de marechaussee-medewerker zich wel degelijk in de positie om bepalende invloed op de aanbesteding uit te oefenen, betoogde de officier van justitie maandag. De man stelde de trainingsvereisten vast en kon die „richting” het trainingsbureau „schrijven”. Bovendien verrichte hij de inhoudelijke beoordeling van de aanbestedingen, die op basis van prijs (50 procent) en inhoud (50 procent) werden gewogen.

De Koninklijke Marechaussee wil geen vragen over de zaak beantwoorden. De afgelopen jaren is de organisatie meermaals in verlegenheid gebracht door integriteitsproblemen. Vorig jaar werd een medewerker veroordeeld tot een celstraf wegens het doorspelen van informatie aan drugscrimineel Gwenette Martha. NRC onthulde vorig jaar dat ook de groep rond topcrimineel Ridouan Taghi over een bron binnen de marechaussee beschikte.

