Servies met bamboe- en maisvezels uit winkels gehaald

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt om servies gemaakt van melamine kunststof met daarin bamboe- of maisvezels niet meer te gebruiken. Mogelijk komt er door dit servies te veel formaldehyde in het eten en drinken, zo schrijft de autoriteit deze maandag. De autoriteit raadt bovendien aan servies dat volledig van melamine gemaakt is, niet te gebruiken voor warm eten en drinken voor kinderen tot 3 jaar oud. Verkopers en importeurs moeten hun servies van melamine met bamboe- of maisvezels direct uit de winkel halen, aldus de NVWA.

De NVWA heeft „op basis van signalen uit de Europese Unie” onderzoek gedaan naar een aantal melamine producten, zoals kommen of mokken, waarvan sommigen ook bamboevezels bevatten. Bij een aantal van deze producten kwam te veel formaldehyde in het eten en drinken terecht. Bij producten die bamboevezels bevatten, was de hoeveelheid formaldehyde bovendien nog hoger dan bij producten die volledig van melamine gemaakt zijn. Melamine servies met daarin bamboe is populair omdat het een duurzaam alternatief zou zijn voor volledig plastic servies.

Formaldehyde is een stof die van nature in het lichaam en veel andere producten voorkomt, maar die bij te hoge inname kan leiden tot maagirritatie en maagzweren. Voor kinderen is de toegestane hoeveelheid van de stof lager dan voor volwassenen. De toevoeging van bamboe- en maisvezels aan servies is niet door de Europese voedselveiligheidsautoriteit beoordeeld, wat betekent dat de EU de veiligheid ervan niet kan garanderen. Het toevoegen van de vezels aan servies „is daarom niet toegestaan”, aldus de NVWA.