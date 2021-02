Kosovaren kiezen ruim voor linkse oppositiepartij

De linkse populistische partij Vetëvendosje heeft overtuigend de verkiezingen in Kosovo gewonnen. Deze maandag melden internationale persbureaus en waarnemers dat de oppositiegroep iets minder dan 48 procent van de stemmen heeft gekregen. De winst betekent dat Vetëvendosje de ruimte krijgt om druk te zetten op het aangrenzende Servië, dat Kosovo niet als een onafhankelijk land, maar als provincie van het eigen territorium beschouwt.

De partij wordt geleid door Albin Kurti, die vorig jaar enkele maanden premier van Kosovo was. In de campagne beloofde hij geen concessies te zullen doen aan Servië - de partij noemt zichzelf een beweging voor zelfbeschikking. In Kosovo zelf wil hij corruptie streng aanpakken. Het verkiezingsresultaat is bijna een verdubbeling van wat zijn partij in 2019 wist te halen. De tweede en derde partij, de PDK (17 procent) en LDK (13 procent) hebben de nederlaag al toegegeven. Kurti’s vorige regering sneuvelde in maart vorig jaar na een verhit debat over coronamaatregelen, waarna een motie van wantrouwen werd ingediend door coalitiepartij LDK.

In Kosovo woont nog een Servische etnische minderheid. Servië weigert het land, dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde, te erkennen. Dat maakt het voor Kosovo vooralsnog onmogelijk om lid te worden van de Verenigde Naties en de NAVO. De Europese Unie is een van de partijen die al lang probeert de twee landen tot een compromis te laten komen. Maar zo’n overeenkomst is met de winst van Vetëvendosje en haar verkiezingsbeloften niet waarschijnlijk, vertellen analisten aan het politieke nieuwsmedium Politico Europe.