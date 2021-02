Import avocado’s met 19 procent gegroeid, Nederland belangrijk voor doorvoer

In 2020 werden 19 procent meer avocado’s ingevoerd dan in 2019. Bij elkaar ging het om meer dan een miljard euro geïmporteerd fruit. Nederland wordt zo een steeds belangrijkere doorvoerhaven voor avocado’s naar Europa, zo blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceert. Inmiddels heeft de fruitsoort ook de hoogste invoerwaarde - meer dan bananen en druiven.

Het CBS constateert dat Nederland de tweede importeur is van avocado’s in de wereld, en tegelijk de grootste niet-producerende exporteur. In 2020 importeerde Nederland 373 miljoen kilo van de fruitsoort van buiten de EU, zestig miljoen meer dan in het jaar daarvoor. De gehele Nederlandse invoer van avocado’s, inclusief de invoer uit EU-landen, bedroeg 415 miljoen kilogram.

Nederland importeert meer dan alle andere Europese lidstaten samen, en is inmiddels goed voor 63 procent van de gehele EU-import van avocado’s uit niet-EU-landen. De grootste leverancier van die avocado’s was in 2020 Peru (33 procent in het totale invoergewicht), gevolgd door Chili. In mindere mate leveren ook Colombia en Kenia avocado’s die naar Nederland worden gehaald.

Het merendeel van de avocado’s dat in Nederland aankomt, meestal in de haven van Rotterdam, is weer bestemd voor andere Europese markten. Van die wederuitvoer, dat vooral via de weg gaat, gaat zo’n 26 procent naar Duitsland, en 19 procent naar Frankrijk. Slechts 9 procent is voor de Nederlandse markt. Daarmee is de avocado wel het meest populair in Nederland in vergelijking met de rest van de Europese Unie. Op de Nederlandse markt waren er in 2020 ongeveer 2,2 kilo avocado’s per persoon beschikbaar. Gemiddeld is dat op de Europese markt 1,2 kilogram.

