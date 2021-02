‘Ik ben niet van de school dat je geen risico moet nemen’

ASR-topman Jos Baeten was in de Efteling toen hij werd gebeld door Annette Mosman, bestuurslid van pensioenuitvoerder APG. Het was najaar 2018, vertegenwoordigers van ASR onderhandelden met APG om verzekeraar Loyalis over te nemen. „Ze vertelde me dat we er bijna waren,” herinnert Baeten zich. „Nog een kleine verhoging van het bod en Loyalis zou van ons zijn.” ASR deed er nog wat bij en de deal was rond.

Het telefoontje is typisch Mosman, vindt Baeten. Ze had ook aan de onderhandelingstafel kunnen roepen dat het bod omhoog moest. Maar Mosman koos de „informele lijn”. En kreeg wat ze wilde. Baeten, een ervaren verzekeringsbestuurder, was onder de indruk van Mosmans analytisch vermogen en onderhandelingskwaliteiten. Beginnelingen maken vaak de fout alleen vanuit hun eigen belang te denken, zegt Baeten. „Mosman heeft oog voor alle betrokkenen, aandeelhouders, medewerkers én commissarissen. En ze houdt al die relaties goed.”

Oog voor alle betrokkenen en ze houdt alle relaties goed

Het zijn vaardigheden die goed van pas komen in haar nieuwe baan. Per 1 maart volgt Mosman (53) Gerard van Olphen op als bestuursvoorzitter van APG. Daarmee wordt ze eindverantwoordelijk voor beheer en afwikkeling van de pensioenen van zo’n 4,5 miljoen Nederlanders, onder meer deelnemers van ’s lands grootste pensioenfonds ABP (leraren en ambtenaren). Dat betekent botsende belangen, politieke bemoeienis, druk vanuit vakbonden en werkgevers. Tegelijkertijd is APG met een beheerd vermogen van 573 miljard euro een grote speler in de internationale beleggingswereld, het domein van hedgefondsen, zakenbanken en private-equitypartijen.

De belangrijkste opdracht voor Mosman wordt een rimpelloze overgang naar een nieuw pensioenstelsel, waarvoor de basis is gelegd in het pensioenakkoord van 2019. Details daarvan zijn nog niet bekend, Eerste en Tweede Kamer moeten zich er nog over uitspreken. Inhoudelijk is APG als uitvoerder niet bij de besluitvorming betrokken. Maar Mosman wil wél meepraten om te garanderen dat het nieuwe pensioencontract goed uitvoerbaar is. „De problemen bij de Belastingdienst laten zien hoe belangrijk dat is,” zegt Mosman in een telefonisch gesprek.

Dochter van een sigarenboer

Annette Mosman groeide op in Amsterdam als dochter van een sigarenboer. Onlangs is ze voor het eerst ‘buiten de ring’ gaan wonen, het Museumplein werd haar te druk. Dat ze in de financiële wereld belandde, komt min of meer door een vergissing op de middelbare school. Mosman – de eerste van de familie die VWO deed en ging studeren – wilde arts worden, maar realiseerde zich te laat dat ze daarvoor natuurkunde nodig had in haar vakkenpakket.

Het werd economie en op haar 23ste begon Mosman bij accountancy- en advieskantoor KPMG. Van 2011 tot de verkoop aan ASR in 2018 was ze directielid van de Nederlandse dochter van het Italiaanse verzekeringsconcern Generali, eerst als financieel directeur en later als bestuursvoorzitter. Vervolgens stapte ze over naar APG, waar ze verantwoordelijk werd voor financiën en risicomanagement.

Een loopbaan binnen de grenzen van de financiële sector dus, maar Mosmans nevenfuncties springen in het oog. Zo is Mosman, handbalster van origine, penningmeester van sportkoepel NOC*NSF en sinds kort commissaris bij Ajax, verantwoordelijk voor financiën. Nog geen twee maanden na haar benoeming nam ze een tamelijk riskant besluit. Mosman gaf toestemming voor de duurste transfer in de clubgeschiedenis, de aankoop van de Franse spits Sébastian Haller voor 22,5 miljoen euro. „Mijn taak is de risico’s beheersen,” zegt Mosman daarover. „Maar ik ben niet van de school dat je nooit risico’s moet nemen. Dan is er ook geen rendement.”

Amarone

Mosman houdt daarnaast toezicht bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en op de financiën en beleggingen van KWF Kankerbestrijding. De keuze voor die laatste organisatie is niet toevallig. Mosman verloor haar man op jonge leeftijd aan kanker, terwijl ze zwanger was van haar eerste kind. Hard werken was in die jaren een uitweg, vertelt ze. „Een manier om niet die zielige weduwe te zijn.”

Mede-toezichthouder bij KWF Frederieke Leeflang roemt Mosmans maatschappelijke betrokkenheid en haar vermogen op een charmante manier lastige vragen te stellen, bijvoorbeeld aan accountants of de financieel directeur. Volgens Jos Baeten van ASR zit die charme deels in haar gevoel voor humor. Voorbeeld? De overname van Generali had bij ASR intern de codenaam ‘Amarone’. Toen die was beklonken, stuurde Baeten een fles Amarone naar Mosman. De acquisitie van Loyalis droeg de codename ‘labrador’. Baeten: „Mosman appte dat ze al een hond had. Ze had liever nog een fles Amarone.”