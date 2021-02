IJzel zorgt niet voor grote problemen in ochtendspits

De ijzel heeft maandagochtend geen grote problemen opgeleverd in het verkeer en het openbaar vervoer. Wel meldden de NS, Arriva en Connexxion enkele verstoringen in de dienstregelingen en waarschuwt de ANWB automobilisten voor „verraderlijke gladheid”. Vanwege mogelijk gevaarlijke weersomstandigheden hebben ook de GGD’s, bassischolen en kinderopvang maatregelen getroffen.

Het KNMI gaf zondag code rood af vanwege gladheid in een groot deel van het land; tot maandagmiddag geldt die waarschuwing alleen nog voor het noorden en oosten van het land. In veel plaatsen blijven de basisscholen en kinderopvang maandag gesloten. Ook zijn ’s ochtends veel test- en vaccinatiestraten van de GGD’s dicht. Wanneer een locatie weer open kan, verschilt per regio, maar de meesten zijn maandagmiddag weer toegankelijk.

Vertragingen

De NS reed de afgelopen dagen een aangepaste dienstregeling vanwege het winterweer. Maandagochtend is de reguliere dienstregeling relatief probleemloos hervat. Wel zijn op een aantal trajecten treinen uitgevallen als gevolg van de ijzel. Zo rijden er geen of minder intercity’s tussen Schiphol en Amersfoort en Amsterdam Centraal en Almere. Ook tussen Leiden en Lelystad en Arnhem en Nijmegen moeten reizigers rekening houden met vertragingen. „De dooi is ingezet en techniek en water is geen goede combinatie. Maar we zijn voorbereid”, aldus de NS.

Ook andere vervoerders melden maandagochtend een aantal verstoringen van de dienstregelingen. In Friesland, inclusief Ameland, Vlieland en Terschelling, rijden vanwege de ijzel geen bussen van Arriva. In Alkmaar rijdt buslijn 123 van Connexxion een aangepaste route vanwege gladheid op de weg.

De ANWB heeft automobilisten maandagochtend opgeroepen voorzichtig te zijn vanwege „verraderlijke gladheid door ijzel” in het noorden en noordoosten van het land. In het noorden zijn ongelukken gebeurd op de A7 bij Tijnje en op de A31. Rond 10 uur ’s ochtends stond er landelijk zo’n 16 kilometer file.