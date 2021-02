IJspret zorgde het afgelopen weekend voor ‘stortvloed’ aan botbreuken

Behalve plezier heeft het schaatsen op natuurijs de afgelopen dagen ook veel gebroken botten opgeleverd. Ruim 40.000 mensen hebben zich van vrijdag tot en met zondag bij de spoedeisende hulp gemeld met een botbreuk, concludeert de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) maandag op basis van een steekproef onder twintig van de zeventig ziekenhuizen. Dat is fors meer dan het gemiddelde aantal van vijfhonderd botbreuken per dag. De vereniging spreekt van een „stortvloed van diverse botbreuken”.

Op de spoedeisende hulp kwamen voornamelijk gebroken polsen, heupen en schouders voor. Het grootste gedeelte van het letsel kon met gips behandeld worden, maar bij ongeveer vierduizend patiënten is een operatie noodzakelijk. Zo’n duizend van deze operaties werden het afgelopen weekend al met spoed uitgevoerd. De rest zal binnen ongeveer een week plaatsvinden, aldus hoogleraar traumachirurgie in Rotterdam Michiel Verhofstad, die tot voor kort voorzitter van de NVT was.

Dit grote aantal operaties zorgt mogelijk voor extra druk op de ziekenhuizen en meer uitstel van niet-acute zorg, aldus Verhofstad. „De vierduizend mensen die geopereerd moeten worden, worden ook allemaal opgenomen in het ziekenhuis en krijgen dus een bed”, zegt de hoogleraar. „Zo’n ziekenhuisbed kun je maar één keer vergeven.” Hij schat dat de vierduizend operaties bij elkaar goed zijn voor zo’n zes- tot zevenduizend opnamedagen in het ziekenhuis. Omdat patiënten met het coronavirus acuut worden opgenomen, vermoedt Verhofstad dat het uiteindelijk de planbare, niet-acute zorg zal zijn die mogelijk wordt uitgesteld. Dat is de zorg die niet binnen zes weken verleend hoeft te worden om langdurige gezondheidsschade te voorkomen.