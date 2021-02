Het jaar – en de top – van DSM heeft twee gezichten

Dat chemiebedrijf DSM afgelopen jaar koos voor niet één, maar twee opvolgers van topman Feike Sijbesma, deed ook de wenkbrauwen bij beleggers fronsen. Als dat maar goed gaat, was de teneur bij de voor grote beursgenoteerde bedrijven ongebruikelijke constructie. De twee bestuursvoorzitters, Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, staan nu bijna een jaar aan het roer bij de multinational uit Heerlen. Zij als financieel directeur, hij als operationeel directeur. Of ze net als de maatschappelijk betrokken Sijbesma – fervent voorvechter van duurzaamheid – een zwaar stempel op het bedrijf kunnen drukken, moet nog blijken. DSM maakt dinsdag (9 miljard euro omzet, 22.000 werknemers) de eerste jaarbalans op onder leiding van de co-ceo’s.

Tot dusver heeft het gedeeld leiderschap zich tamelijk geruisloos voltrokken, zegt analist Mutlu Gundogan van ABN Amro-Oddo BHF. „Het is een vrij aparte constructie, omdat het kan botsen tussen twee ambitieuze mensen. Maar zeker zo lang het aandeel het goed doet, is er weinig reden tot klagen.”

Volgens Gundogan was het een groot voordeel dat beiden al konden bogen op goede prestaties binnen DSM. „Matchett was bij investeerders geliefd om haar heldere financiële communicatie, terwijl De Vreeze het operationeel jarenlang goed heeft gedaan.”

Ook analist Wim Hoste van KBC Securities behoorde in eerste instantie tot de sceptici, bekent hij. „Ik ben persoonlijk niet zo’n fan van co-ceo-schap. Maar ik moet wel bekennen dat zij met hun persoonlijkheden een goede match zijn. Ze zijn complementair aan elkaar.”

Verpakkingen en voedsel

Net als Sijbesma, die DSM vanaf 2007 door de financiële crisis moest loodsen, is het duo begonnen met een crisis. Een blik op de koers doet overigens bepaald niet vermoeden dat het chemieconcern al bijna een jaar de pijn van een pandemie moet doorstaan. Toch was er in 2020 fors minder vraag naar de kunststoffen en verpakkingsmaterialen die DSM levert aan de ingestorte auto- en luchtvaartindustrie, en de in veel landen stilgevallen bouw. Na drie kwartalen lag de omzet van de materialendivisie op ruim een miljard euro: 18 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Dat DSM desondanks floreert, dankt het volledig aan die andere tak waar het in toenemende mate op leunt: voedingsingrediënten voor mens en dier. Deze divisie was na negen maanden goed voor ruim 4,7 miljard euro omzet, een toename van 4 procent. De meeste groei kwam uit de tak human nutrition – voedingssupplementen als vitamines, mineralen en smaakstoffen – en de rest uit supplementen voor dieren als pluimvee en varkens.

Een ingrijpend besluit van de nieuwe DSM-top was vorig jaar de verkoop van de kunstharstak, die een derde deel uitmaakte van de materialendivisie. Het Duitse Covestro, een afsplitsing van chemiereus Bayer, betaalde hiervoor afgelopen najaar 1,6 miljard euro. Enkele dagen daarna rondde DSM zijn grootste overname sinds 2003 af: die van de Oostenrijkse diervoederspecialist Erber, voor 980 miljoen euro. Het bleek, na de overname in april 2020 van het Deense biotechbedrijf Glycom, voor 765 miljoen euro, een volgende stap naar een bedrijf dat overwegend in voeding en gezondheid actief is.

Beide analisten zijn het erover eens dat de voedingsdivisie de grootste aantrekkingskracht heeft op investeerders. Hoste: „En op dat vlak hebben de nieuwe ceo’s een goed rapport in 2020.” Gundogan verwacht dat de materialendivisie verder opkrabbelt. „Deze markt heeft het ergste achter de rug en is zich de laatste maanden gestaag aan het herstellen. Al moet dinsdag blijken in welke mate dat zich doorzet.”