Hendriks stopt na ‘Beijing’

Maurits Hendriks legt zijn functie bij sportkoepel NOC-NSF neer na de Winterspelen van 2022. Dat heeft de technisch directeur zondag laten weten. De 60-jarige Hendriks is na de Winterspelen, begin volgend jaar in Beijing, ruim dertien jaar in dienst geweest bij de sportkoepel. Volgens de voormalige hockeycoach wordt het tijd de „focus te verleggen en het stokje door te geven”.

Hendriks werkt nog toe naar grote toernooien, zoals de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio. „Het is een grote uitdaging om de sport met zijn allen door de coronacrisis heen te leiden, ook internationaal. Wij gaan in deze complexe tijd bovendien met TeamNL naar Tokio, Vuokatti en Beijing”, aldus Hendriks.

Onder zijn leiding waren er veel olympische successen. Bij de Zomerspelen in Rio de Janeiro kreeg Hendriks kritiek op de ‘losersvlucht’: Nederlanders die in de eerste week geen medaille wonnen, moesten naar huis. De maatregel was bedoeld om alle sporters zich goed te laten voorbereiden. Maar in zijn perfectionisme ging Hendriks voorbij aan de ervaring van de sporters zelf, was de lezing. (NRC)