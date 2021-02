‘Gemeente Hollands Kroon mocht datacenters geen vergunning verstrekken’

Bestuurders in Hollands Kroon hebben waarschijnlijk beslissingen genomen over de komst van datacenters die helemaal niet binnen de bevoegdheid van de gemeente liggen. Dat schrijft De Telegraaf deze maandag op basis van documenten die journalisten hebben voorgelegd aan juridisch experts. Daaruit blijkt dat de gemeente meermaals waarschuwingen in de wind sloeg dat zij niet het bevoegd gezag is om vergunningen aan internationale techgiganten te verlenen.

Al in 2018 stelde nota bene een advocaat van een bedrijf, aangeduid als een „Amerikaanse geldschieter”, dat alleen de provincie het gezag heeft om vergunningen te verlenen. Ook een tweede advocaat zou dat hebben onderschreven. De gemeente wilde het initiatief houden.

Ambtenaren schrijven over het voordeel om een ‘rodeloperbeleid’ te hebben voor de techbedrijven. Voor de gemeente is de komst van die bedrijven een belangrijke inkomstenbron, door de inning van leges en onroerendezaakbelasting. Volgens de gemeente heeft het bestuur wel degelijk de bevoegdheid om de vergunningen zelf te verlenen, staat in de reactie van Hollands Kroon aan de krant. Het gemeentebestuur probeert nog steeds om nieuwe mega-datacenters te laten verrijzen.

Landsadvocaat

Juridische experts zeggen echter tegen de Telegraaf dat in andere gevallen niet de gemeente, maar de provincie besliste over de vergunningen voor projecten als de bouw van de datacenters. De provincie Noord-Holland laat weten dat de landsadvocaat is ingeschakeld om de gang van zaken in Hollands Kroon te onderzoeken. Mogelijk blijkt daaruit dat de gemeente alsnog moet worden gecorrigeerd. NRC schreef eerder dat in de Wieringermeerpolder, die onder de gemeente valt, werd begonnen met de bouw van een datacenter voor Microsoft voordat de benodigde toestemming rond was.

Afgelopen jaar is er veel kritiek geweest op de komst van de datacenters in Nederland. De complexen verbruikten in 2019 bijna 3 procent van alle elektriciteit van het openbare net. Veel omwonenden vinden dat zeker de grote centers het landschap verpesten en te veel ruimte innemen. In de gemeenteraad van Hollands Kroon ontstond vorig jaar ruzie over de komst van de centers. Beloftes die eerder aan bewoners werden gemaakt over werkgelegenheid en het verbruik van restwarmte voor de tuinbouw, werden niet waargemaakt.