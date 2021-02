Van ons gezin maakt mijn echtgenote veruit de meeste autokilometers, als lid van het Covid-team van de regionale zorginstelling waar ze werkt. Ze heeft daardoor een, wat wij noemen, sportieve rijstijl ontwikkeld, die ze combineert met activiteiten als het telefonisch voorzitten van overdrachten, overleg met collega’s en zelfs patiëntencontact. De auto dient ook als rijdend buffet, gelet op de afgekloven klokhuizen, bananenschillen en lege flesjes cola. Sneeuw, kou, ijzel, ze gaat dapper op pad. Gisteren kwam ze echter boos thuis. „Er zitten zulke gaten in de weg dat ik niet eens rustig mijn thee kan drinken.”

