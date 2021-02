Franse zakenman Arnault gaat met investeringsfonds naar de Amsterdamse beurs

De Fransman Bernard Arnault, bestuursvoorzitter van luxegoederenconcern LVMH, gaat met een nieuw investeringsfonds naar de beurs in Amsterdam. De beursgang van Pegasus Europe moet enkele honderden miljoenen euro’s opbrengen; het is de bedoeling dat die opbrengst weer wordt geïnvesteerd in Europese financiële bedrijven. Arnault is de rijkste man van Frankrijk.

De constructie die Arnault gebruikt is een zogeheten special purpose acquisition company (SPAC): een leeg beursfonds dat geld ophaalt met een beursgang om daarmee te investeren in bestaande bedrijven en die over te nemen. De SPAC’s kwamen vorig jaar in zwang in de Verenigde Staten en zijn nu ook in Amsterdam (weer) in trek. Vorige week ging nog het investeringsvehikel ESG Core, gericht op duurzame ondernemingen, naar het Damrak. Ook de Britse techondernemer Michael Tobin zou een SPAC naar de beurs willen brengen.

114 miljard

Pegasus Europe is opgericht door Arnault, die een geschat vermogen heeft van ruim 114 miljard dollar en daarmee een van de rijkste personen ter wereld is. De Fransman is nog steeds bestuursvoorzitter van Louis Vuitton Moët Hennessy, een conglomeraat waar ook onder meer de merken Dior en Fendi onder vallen. LVMH heeft een beurswaarde van ongeveer 170 miljard euro. Ook Jean-Pierre Mustier, voormalig topman van de Italiaanse bank UniCredit, is betrokken bij het Europese investeringsfonds. Mustier laat aan Bloomberg weten dat het de bedoeling is te investeren in onder meer dienstverlening voor de financiële sector en verzekeringen.

Voor oprichters van de investeringsfondsen is een SPAC lucratief, want zij krijgen doorgaans een flink deel van de aandelen van het overgenomen bedrijf voor een lage prijs. Kritiek is er ook: voor de investeerders in de lege huls is het minder duidelijk waar hun geld uiteindelijk terechtkomt. Het bedrijf dat via het investeringsvehikel de facto aan de beurs genoteerd wordt, is niet op de gebruikelijke strenge manier doorgelicht.

