Het oude normaal blijkt snel weer te wennen bij experiment met coronaproof congres

„Het lijkt wel alsof ik op Schiphol ben en op reis ga”, zegt Marieke van Beugen. „Eerste je negatieve test laten zien, dan je paspoort, je krijgt een koordje om.” In werkelijkheid is Van Beugen, projectleider bij de evenementensite ‘Recreatie Noord-Holland’, op het eerste ‘fieldlab’, een reeks experimenten die moeten laten zien of en hoe evenementen weer coronaproof kunnen worden gehouden.

De bezoekers die binnenkomen in het Beatrix Theater in Utrecht zijn allemaal van tevoren getest, maar moeten voor de zekerheid ook nog door een temperatuurscanner. „Die paar handelingen zijn een kleine moeite”, zegt Van Beugen.

Wie je ook aanspreekt op het Back to Live-congres, iedereen is vrolijk en blij dát ze weer ergens fysiek aanwezig zijn. Het eerste proef-event deze maandag is een zakelijk congres over de evenementensector en de fieldlabs zelf. De aanwezigen werken bijna zonder uitzondering voor bedrijven die door de lockdown stil liggen en zijn dan ook blij hun collega’s weer eens in het echt te zien.

Na het congres volgen binnenkort nog een reeks andere experimenten, zoals een theatervoorstelling, voetbalwedstrijden en een dance-event. Het doel van de onderzoeken is specifieke, slimme coronamaatregelen te vinden die de zware, verliesgevende beperkingen als anderhalve meter afstand en maximaal dertig man in een theaterzaal kunnen vervangen. Zónder dat het tot meer besmettingen leidt.

Alle deelnemers hebben een ‘tag’ om hun nek die meet hoe lang en hoe vaak ze contact met anderen hebben, waardoor later bepaald kan worden welke maatregelen nodig zijn om het besmettingsrisico laag te houden. De hoop is dat met onder meer de inzet van testen en mondkapjes veel locaties weer grotere aantallen mensen kunnen ontvangen.

Dicht op elkaar

De start van het congres in Utrecht leidt deze maandagmiddag tot taferelen die Nederland al bijna een jaar niet heeft gezien. De vijfhonderd aanwezigen staan aan tafeltjes dicht op elkaar gepakt en drinken koffie of eten een broodje. Ze hoeven geen afstand te houden en dat doen de meeste mensen dan ook niet. Als het programma in de grote zaal begint, hopen zich ouderwets drommen mensen op voor de toegangsdeuren. „Toen ik binnenkwam, voelde het een beetje gek, maar ik kan hier heel gauw weer aan wennen”, zegt Sigrid Scheffer van Travelmarketing.nl. „Ik denk dat het oude normaal heel snel terug is als straks iedereen gevaccineerd is.”

Wat vooral opvalt is het geluid van een bijna permanent geroezemoes, door de grote groepen pratende mensen. Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) heeft dat gemist, zegt ze in haar openingstoespraak. „Ik dacht gisteravond bij het voorbereiden echt even: hoe hou ik het droog?” Dat lukt haar, want het congres voelt voor haar vooral als „een feestje”.

De experimenten zijn ook bedoeld te meten hoe bezoekers bepaalde maatregelen op evenementen ervaren. De drie verschillende ‘bubbels’ die er maandag zijn hebben allemaal een ander mondkapjesregime: de ene bubbel draagt helemaal geen mondkapje, de tweede enkel tijdens het lopen en de laatste overal. Marieke van Beugen moet haar kapje continu op houden en dat is niet prettig, vindt ze. Haar tafelgenoot Floortje Jongkoen van Theater Rotterdam is juist positief over mondkapjes als de schouwburg daardoor weer open kan. „Als er door een mondkapje weer tweehonderd in plaats van dertig mensen in een zaal kunnen, zou dat fantastisch zijn.”

Keijzer erkende dat de evenementenbranche lang op de start van de fieldlabs heeft moeten wachten: het kabinet stelde ze vanwege de virusverspreiding een paar keer uit. Ze durft niet te beloven hoe snel – na de experimenten – daadwerkelijke versoepelingen voor de evenementenbranche volgen. Binnen twee maanden moeten de resultaten van de experimenten bekend zijn. Slagen ze, bijvoorbeeld omdat er niemand besmet raakt, kunnen theaters meer mensen ontvangen. Keijzer hoopt op meer: grote festivals in de zomer, en anders volgend jaar. „Dan sta ik weer op een dancefeest met een wit wijntje.”

