Drie raketten ingeslagen bij Erbil, Nederlandse militairen ongedeerd

Nabij het internationale vliegveld van Erbil, in de Koerdische regio in Noord-Irak, zijn maandag zeker drie raketten ingeslagen. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, zo melden internationale persbureaus. Wel zouden drie burgers gewond zijn geraakt bij de inslag en zouden auto’s en gebouwen schade hebben opgelopen. De luchthaven is voorlopig afgesloten en vluchten zijn geschrapt.

Het vliegveld is een belangrijk militair en logistiek centrum van de anti-IS-coalitie in Irak en huisvest sinds eind januari ook 120 Nederlandse militairen. Daarnaast ligt de luchthaven in de buurt van een Amerikaanse militaire basis; deze is voor zover bekend niet geraakt. Of dit wel het doelwit van de aanval was, is ook niet bekend. Eerder was de Amerikaanse basis wel doelwit van luchtaanvallen.

Defensie laat weten dat alle 120 Nederlandse militairen die bij de luchthaven zijn gestationeerd, ongedeerd zijn. De Nederlandse militairen zijn in Noord-Irak gestationeerd om de luchthaven samen met Koerdische en Amerikaanse militairen te beschermen. Ook controleren ze mensen en goederen die in en uit de luchthaven komen. Met deze missie wil Defensie naar eigen zeggen een „belangrijke bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie in Irak” leveren.