De kiezer volgt straks de looplijnen

De stemhokjes zijn nog niet geleverd en de stembus en het afzetlint ontbreken. Gemeenteambtenaar Josien Olthuis (28) inspecteert alvast de in- en uitgangen – op sokken, haar schoenen heeft ze in het materiaalhok uitgedaan. „Bij deze gymzaal kunnen de mensen het makkelijkst via de dameskleedkamer naar binnen”, zegt ze. Vanaf daar lopen er twee routes naar de uitgang aan de andere kant van de zaal.

De gemeente Apeldoorn gebruikt de gymzaal van basisschool De Mheen dit jaar voor het eerst als stembureau. Deze middag wordt een proefopstelling gemaakt, een dag later wordt er gefilmd. Om te laten zien hoe kiezers straks langs een bureau met kuchscherm zullen lopen, met daarachter één in plaats van de gebruikelijke vier stembureauleden. Daar wordt hun stempas gecontroleerd en krijgen ze een stembiljet en een eigen rode potlood. „Sommige gemeentes kiezen ervoor om de potloden tussentijds schoon te maken”, zegt Olthuis, „wij hebben 130.000 stuks besteld.”

Het filmpje is bedoeld voor stembureauleden. Zodat ze weten hoe het eruit zal zien tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in de week van 17 maart. Want alles is anders tijdens deze verkiezingen, midden in de pandemie. Ze zijn verspreid over drie dagen, om de drukte te spreiden – de maandag en dinsdag zijn vooral bedoeld voor risicogroepen. Zeventigplussers mogen per post stemmen en het aantal volmachten is verruimd van twee naar drie.

In Apeldoorn bleek de helft van de eerder gebruikte stembureaus ongeschikt. De gemeente zocht wekenlang naar grote ruimtes, met uitgangen aan verschillende zijden, zodat mensen kunnen doorlopen. „Daar heb ik toch best wat stress over gehad”, zegt projectleider verkiezingen Hans Willem Pas.

Het is niet de enige aanpassing in deze en andere gemeentes. In Apeldoorn kijkt NRC de komende weken mee. „Onderschat niet hoeveel voorbereiding een verkiezing kost”, zegt Pas. Altijd al, maar in coronatijd zeker. Hij is onder de indruk van de hoofdverantwoordelijke, het ministerie van Binnenlandse Zaken. „Als ik zie hoeveel ze ons sturen aan factsheets en richtlijnen. Het is boven mijn verwachtingen.”

Stemmen in Apeldoorn kan op 17 maart op 79 plekken. Op maandag en dinsdag zijn 10 stemlokalen open. Dit jaar wordt veel gestemd in sporthallen en gymzalen, die bereikbaar zijn zonder een schoolgebouw door te hoeven. Iedere locatie is apart ingetekend met oog voor de „looplijnen”, zoals Olthuis ze noemt, waardoor niemand elkaar passeert.

Ook onderzoekt de gemeente of ze mobiele stembureaus kan gebruiken. Pas: „Zodat we naar verpleeghuizen toe kunnen, waar bewoners anders in eigen huis hadden kunnen stemmen.” Voor het briefstemmen worden inleverpunten gemaakt, één daarvan komt in een „drive through”.

Houden ze rekening met de mogelijkheid dat de verkiezingen worden uitgesteld vanwege de pandemie? „In mijn achterhoofd wel”, zegt Pas nuchter. „In de voorbereiding niet.”

Als de laatste spullen de gymzaal worden ingedragen, gaan Olthuis en haar collega Danitia van Bemmel (25) aan de slag. Aan de stemhokjes hangen de rode potloden nog, die voor het laatst werden gebruikt tijdens de Europese verkiezingen in mei 2019. De ambtenaren schuiven wat en binnen tien minuten staat alles klaar. „Zo lang denk je er vooraf over na”, zegt Van Bemmel lachend. „Maar uiteindelijk is het zo gepiept.”