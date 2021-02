De flexwerkers van NRC willen gelijk loon voor gelijk werk. Maar wat is dat?

Het gaat slecht met de wereld, maar verrassend goed met de Nederlandse journalistiek. Tot die conclusie kun je wel komen als je bijvoorbeeld ziet dat een onderzoeksplatform als Follow the Money vorige week zijn 25.000ste lid mocht verwelkomen. Of wanneer je stilstaat bij het feit dat NRC hard op weg is voor het eerst de grens van 300.000 betalende abonnees te passeren. Het sombere scenario van nog maar enkele jaren her – dat geen lezer óóit voor online journalistiek zal gaan betalen – kan de prullenbak in.

In het tijdperk der betwiste feiten begrijpt een groeiend deel van de burgerij dat betalen voor journalistiek er gewoon bij hoort. Met recordomzetten tot gevolg. Toch heerst bij een deel van de makers van deze krant beslist geen hosannasfeer. Bijvoorbeeld in de zogenoemde flexibele schil. Dat zijn bij deze krant bijvoorbeeld vaak de nieuwsdienstredacteuren die u op elk moment van de dag het laatste nieuws voorschotelen op nrc.nl. Een deel van de beeldredacteuren ook, die uw blik op de wereld vergroten door uit het wereldwijde aanbod precies dát beeld te zoeken dat beklijft. Ik was het tot begin dit jaar zelf, als correspondent Oost-Nederland.

Deze zaterdag, precies een jaar nadat ze zich een dag lieten uitroosteren om hun onmisbaarheid te demonstreren, lieten de flexwerkers van NRC opnieuw van zich horen. In een brief aan uitgever en hoofdredactie, ondertekend door 180 NRC-collega’s, onder wie een oud-hoofdredacteur en verschillende chefs, geven zij aan voor gelijk werk gelijk betaald te willen worden. Hun vergoeding blijft vaak jarenlang gelijk, zo stellen ze in hun brief. Ze zeggen bovendien voor inflatie noch voor opgedane ervaring te worden gecompenseerd. Uitgever Dominic Stas van NRC betreurt vooral de timing van de actie. „We hebben bijna een Code klaar, waarin we ons freelance beleid goed willen vastleggen. Want freelancers zijn belangrijk voor ons. Daarom gaan we graag met ze in gesprek.”

De hamvraag in zo’n gesprek is natuurlijk: wat ís zo’n gelijke vergoeding precies? Dat laat zich soms maar moeilijk vaststellen. Een niet gepubliceerd woord kun je bijvoorbeeld niet factureren, terwijl bij werknemers in vaste dienst zo’n directe relatie tussen productie en salaris ontbreekt. Een behulpzaam begin om tot een vergelijk te komen is de tarievencalculator van journalistenvakbond NVJ, waarmee flexwerkers hun inkomsten kunnen afzetten tegen die van redacteuren in vaste dienst. Maar ook met deze rekenmachine in de hand blijft het vaak jouw woord – en dat van de vakbond – tegen dat van het uitgeefhuis. Zo kan een uitgever zich altijd verschuilen achter de race to the bottom elders in medialand.

Waar het om gaat: noch voor freelancers, noch voor hun chefs is op dit moment duidelijk wat nu fair is en wat niet. Het lijkt me dan ook tijd een eind te maken aan het gewellesnietes over wat nu een fair tarief is. Bijvoorbeeld door een derde partij aan te wijzen om bindende tariefadviezen te verstrekken.

Zodat u zich er als abonnee van verzekerd weet dat uw krant de maatstaven die zij voor andere sectoren hanteert als eerste op zichzelf heeft toegepast.

Karel Smouter zoekt op deze plek wekelijks naar mediawijsheid. Hij was tot 1 januari ook bestuurslid sectie zelfstandigen bij NVJ.