De eenkennigheid te lijf met De wereld van de Chinezen

Er zijn van die dagen dat Nederland het meest eenkennige land ter wereld lijkt. Bijvoorbeeld als een Zweedse schaatser alle schema’s, trainingsdoelen en piekmomenten in Hollands eigen schaatsbubbel kort en klein komt slaan. Na zijn overwinning op de vijf kilometer sprak die Zweed, Nils van der Ploeg, over zijn voorbereiding: gitaarspelen, pingpongen, wandelen en lunchen. Zondag reed hij er ook nog een wereldrecord op de tien kilometer mee – tot verbijsterde frustratie van de Nederlanders, die zeker meenden te weten dat je moet fietsen om te kunnen schaatsen.

Terwijl de Zweed zijn rondjes reed, leek Wie is de Mol? te veranderen in Wie is de racist?. De zaterdagaflevering werd offline gehaald omdat kandidaten meenden dat de Koreaanse wereldhit Gangnam Style goed na te doen was door spleetogen te simuleren – het was alleen leuk in de bubbel van het moment. Avrotros putte zich uit in excuses en gaf zichzelf een zwart scherm tot de boel opnieuw was gemonteerd.

Dat ging sneller dan bij Ivo Niehe, die in de uitzending van 40 jaar TV Show niet terugkwam op zijn veelgesmade „We have to talk about your breasts”-interview met de zeventienjarige Britney Spears. Wel toonde hij een oud fragment waarin hij Oprah Winfrey zwart en dik noemde, maar dat was om uit te leggen wat ze allemaal had moeten overwinnen. Oprah gaf er Ivo een high five voor, maar het was een curieus gesprekje.

Wie zonder Niehe is, werpe de eerste steen – uiteindelijk is de les dat wat in het ene decennium als normaal interviewgedrag wordt beschouwd, later beschamend kan zijn.

Het tv-aanbod in de knusse winterweken ademt isolationisme. In Heel Holland Bakt komt de eigen taart eerst; het buitenland krijgt vooral televisieminuten als locatie voor achterstallig onderhoud (De slechtste wegen van de wereld) of als duistere bestemming van vergismigratie (Ik vertrek).

Gelukkig was er zondag Metropolis, het reportageprogramma van de VPRO waarin de levens van mensen over de hele wereld met dezelfde openheid worden bekeken. Het was Valentijnsdag, dus waren er drie liefdesverhalen; presentator Stef Biemans had het over „de doorzetters die elkaar nog kunnen uitstaan”. Zoals de Keniase vrouw die kibbelde met haar zeventien jaar jongere vriend over wie er nu de grootste dief was: hij omdat hij haar hart had gestolen of zij omdat zij dat van hem gestolen. „We zijn allebei dieven”, kraaiden ze.

Even mooi waren de twee Cambodjaanse vrouwen die elkaar jaren geleden vonden op de moordplantages van Pol Pot en het Indiase gezin waar door een reeks ongevallen met treinen drie mensen een been hadden verloren: „Vliegen is duur, wij moeten wel met de trein.”

Metropolis vormde een fraai blokje met de geweldige zesde aflevering van De wereld van de Chinezen. Die schetste een multicultureel drama in het Toscaanse stadje Prato, waar de textielindustrie is overgenomen door Chinezen, die er volgens de critici knopen aan in Azië gemaakte kleding naaien om het profijtelijke merkje ‘Made in Italy’ te verdienen.

Een van de laatste Italianen schiet vol als hij vertelt wat er allemaal veranderd is. Hij kent „elke baksteen” in de straat. („Ik kan je alles vertellen over de levens, sterfgevallen en wonderen van deze straat”) Een Chinees-Italiaanse vrouw probeert tegen de klippen op verkozen te worden in het regioparlement, een Chinese onderneemster spreekt vanachter haar mondkapje over mensenrechten in Italië en China. Aan het eind gaat Forza Italia er met een verkiezingszege vandoor.

Maar ook hangt bij een deur een briefje, in het Chinees, met het verzoek stil te zijn in de hal met het oog op de oude Italiaanse buurvrouw. Wie zijn eenkennigheid te lijf wil gaan, mag geen aflevering van De wereld van de Chinezen missen.

