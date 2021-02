Minder jongeren kregen straf bij bureau Halt als gevolg van coronamaatregelen

Vorig jaar kregen minder jongeren een straf opgelegd door Bureau Halt dat jeugdcriminaliteit bestrijdt en dat komt door de coronamaatregelen. Het aantal straffen daalde van ruim 16.000 in 2019 naar ruim 13.000 in 2020. „Omdat jongeren meer thuis waren, daalden het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling”, schrijft de organisatie in hun jaarverslag. Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd, kunnen door de politie naar Halt worden gestuurd. Het bureau bepaalt vervolgens welke straf ze krijgen opgelegd.

Zo’n 10 procent van de straffen werd opgelegd voor het overtreden van de coronaregels, zoals het samenscholingsverbod. In deze gevallen moesten de jongeren als straf „leeropdrachten maken die leidden tot kennis van de regels en bewustwording van de gevolgen van hun gedrag”. Ook werden afspraken gemaakt met de ouders om herhaling te voorkomen.

Opvallend is verder dat vorig jaar meer straffen zijn uitgedeeld voor baldadig gedrag. Dit aantal steeg van 1.280 naar 1.473. In alle overige categorieën, zoals vermogensdelicten, vernieling en vuurwerkovertredingen, daalde het aantal straffen. Normaal gesproken krijgen jongeren vaak alternatieve straffen opgelegd zoals werken in een verpleeghuis of kinderboerderij. Maar omdat dit vanwege de coronacrisis niet meer mogelijk was, moesten jongeren bijvoorbeeld boodschappen doen voor een aantal oudere mensen in de flat waar de jongere woont of een broertje of zusje helpen met het huiswerk. Als bewijs ontving Halt foto’s en filmpjes van de werkstraffen.