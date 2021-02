Catalonië is verscheurder dan ooit na regionale verkiezingen

Vier jaar na het onwetmatig uitroepen van de Catalaanse republiek is de autonome Spaanse regio nog verder verdeeld geraakt. De verkiezingen van afgelopen zondag, waarbij bijna de helft van de stemgerechtigden uit onvrede of vanwege corona thuisbleef, maakten meer dan ooit tevoren duidelijk hoe gepolariseerd Catalonië is.

De forse groei van de radicaal linkse partij CUP (9 van de 135 zetels) en de zeer rechtse partij Vox (11 zetels) wijzen op politieke radicalisering. In het politieke midden zullen de socialisten en de separatisten strijd gaan voeren om een nieuwe regering te vormen. De kans is groot dat de verdeelde voorstanders van autonomie opnieuw de handen ineenslaan voor een onduidelijke weg naar een Catalaanse republiek.

De socialist Salvador Illa, tot voor kort minister van Volksgezondheid in de nationale regering van Pedro Sánchez, trok de zege naar zich toe. De Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) is met 23 procent van de stemmen en 33 zetels voor het eerst in alle opzichten de grootste partij van Catalonië. Daarmee wisselde de PSC van plaats met de grote verliezer, het liberale Ciudadanos dat terugviel van 36 naar 6 zetels.

Geen steun van links

De strijdbare Illa maakte direct bekend dat hij zichzelf ziet als de nieuwe regiopresident. Toch lijkt het er op dat hij een pyrrusoverwinning heeft geboekt. Het ontbreekt de PSC namelijk aan voldoende steun van andere partijen. De linkse separatisten van ERC hebben op voorhand al gezegd geen pact met Illa te zullen sluiten. En aan radicalere opties als de CUP en de uiterst linkse Catalaanse variant van de nationale partij Podemos (En Comú Podem met 8 zetels) heeft de PSC niet genoeg om een progressieve meerderheidsregering te vormen.

Daarmee is de opzet van premier Sánchez om in navolging van zijn landelijke regering (een coalitie tussen het socialistische PSOE en Podemos) een samenwerking aan te gaan met linkse separatisten mislukt.

Op nationaal niveau was de ERC bereid om het Spaanse kabinet op cruciale momenten te steunen in ruil voor een tot dusverre zeer moeizame dialoog over de toekomst van Catalonië. Op regionaal niveau wil de partij van de demissionaire regiopresident Pere Aragonès echter alleen samenwerken met de socialisten als er amnestie komt voor veroordeelde separatisten en er afspraken worden gemaakt over een referendum.

Zo lijken de drie separatische partijen ERC (33 zetels), de conservatieve Junts per Catalunya (JxC, 32) en de CUP (9) door de verkiezingsuitslag wederom tot elkaar veroordeeld. Sterker nog; de separatisten kregen – mede door de zeer lage opkomst van ruim 53 procent – voor het eerst in de geschiedenis meer dan vijftig procent van het aantal uitgebrachte stemmen. Omdat in het districtenstelsel stemmen in rurale gebieden zoals Gerona meer wegen dan die uit een stad als Barcelona, komt hun gezamenlijke aantal zetels uit op een ruime meerderheid van 74.

Independentistes

Het grote verschil met vier jaar geleden, toen de separatisten samen de winst van 70 zetels vierden, is hun huidige onderlinge verdeeldheid. Nadat het Catalaanse parlement op 27 oktober 2017 instemde met onafhankelijkheid vielen de independentistes uit elkaar. Tekenend voor de verdeeldheid was de vlucht van toenmalige regiopresident Carles Puigdemont (JxC) naar België, terwijl vice-president Oriol Junqueras (ERC) besloot zich voor de rechter in Madrid te verantwoorden. De nieuwe leiders, Laura Borràs van Junts per Catalunya en Pere Aragonès (ERC) zullen het eerst eens moeten worden over de te volgen koers voordat ze er een derde radicale partnerbij gaan halen. Het uiterst rechtse VOX maakt zich ondertussen op voor een keiharde Spaanstalige oppositie in het verscheurde Catalonië.

