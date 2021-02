‘Carpool Karaoke’ is probaat middel tegen coronadips en livemuziek-honger

Een ongeschoren man met een zakkig postuur zit achter het stuur van een Land Rover Sport. De auto staat stil, de man is aan het bellen. „Hello?”, zegt hij, „It’s me.” En dan: „I was wondering if after all these years you’d like to meet?”

Zijn timing wekt de lachlust op van het studiopubliek dat de video bekijkt. De kijkers herkennen de openingsverzen van ‘Hello’, een van de populairste popsongs van dit millennium. Op het lachsalvo volgt direct verwachtingsvol gejoel; duidelijk is wie vandaag zal instappen voor een kwartiertje ‘carpool karaoke’: Adele, de Britse zangeres.

De gezette, ongeschoren man is James Cordon, de nu 42-jarige Britse komiek. Sinds 2015 groeide hij als host van de talkshow The Late Late Show uit tot een Amerikaanse publiekslieveling. En óók van YouTube-kijkers: de video van zijn autoritje met Adele haalde in vijf jaar tijd bijna een kwart miljard views.

Carpool Karaoke is een vast onderdeel van Cordens programma. In een met camera’s volgehangen auto rijdt hij met steeds een andere beroemdheid naar de CBS-studio’s in Los Angeles. Vooral popsterren stapten bij hem in: Paul McCartney, Ed Sheeran, Lady Gaga, de Red Hot Chili Peppers. Samen met Corden zingen ze hun bekendste liedjes, ze kletsen en geinen met hun chauffeur, en een enkele keer stappen ze uit. Voor een potje ‘voortuinworstelen’ (met rockzanger Anthony Kiedis), om van zitplaats te wisselen (Stevie Wonder heeft zijn rijbewijs niet bij zich en laat Corden daarom toch maar sturen), of omdat Billie Eilish het ieniemienie slaapkamertje in haar ouderlijk huis wil laten zien waarin ze samen met haar oudere broer Finneas haar monsterhits componeerde en opnam.

Humeurverbeteraar

De ruim vijftig afleveringen van Carpool Karaoke zijn een probaat middel tegen coronadips en tegen het steeds sterker wordende verlangen naar liveoptredens. Bij Carpool Karaoke zit je steeds eerste rij bij een intiem miniconcert van een wereldster. Onmogelijk om niet samen met Michelle Obama en Corden mee te zingen als ze volle borst ‘Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours)’ van Stevie Wonder inzetten. Veertien minuten lang rijdt Corden met de toenmalige First Lady minirondjes door de tuin van het Witte Huis, met op zijn bumper al die tijd een auto van de Secret Service.

Corden heeft iets weg van Paul de Leeuw: zelfde postuur, zelfde pretoogjes, net zo energiek en ad rem, soms even ongegeneerd, en al net zo goed in staat om direct het ijs te breken. De video’s zijn meesterwerkjes van (gespeelde?) spontaniteit.

Een jaar geleden kwam Corden in opspraak. Op Twitter was een filmpje gepost dat liet zien hoe zijn auto, met Justin Bieber op de bijrijdersstoel, door LA werd gesleept. ‘Het bedrog van Carpool Karaoke’ schreven de tabloids; Corden zou zijn auto nooit echt besturen. De wijze waarop de presentator tekst en uitleg gaf over de noodzaak voor de genomen veiligheidsmaatregel bij de Bieber-opname is ook een humeurverbeteraar. En lesmateriaal voor politici in opspraak: met humor los je alles op.