Artsen waarschuwen: ‘Sportbonden hebben hersenletsel genegeerd, dat is gezagsmisbruik’

Een basketballer van het Nederlands team die een hersenschudding kreeg en maandenlang nauwelijks naar buiten kon omdat hij geen licht en geluid verdroeg. Een profvoetbalster van ADO Den Haag die een bal tegen haar hoofd kreeg, verder speelde en haar hersenen zo beschadigde dat ze jarenlang geen normaal leven kon leiden. De oud-doelman van Ajax en AZ die meerdere keren een hersenschudding kreeg en jaren later nog elke dag last heeft van hoofdpijn.

Zeven ex-(top)sporters vertelden afgelopen zaterdag in NRC over hersenblessures die ze opliepen en de gevolgen voor hun leven. Teamartsen en clubcoaches hadden soms geen idee wat ze met hen aan moesten, ook al zijn er duidelijke protocollen en richtlijnen waarin staat hoe ze met een hersenschudding moeten omgaan.

Sporters worden vaak te snel weer het veld in gestuurd na een hersenschudding. Uit een onderzoek waarin 23.000 voetbalblessures werden geanalyseerd – onder meer de medische baas van de UEFA en de clubarts van PSV werkten mee – bleek vorig jaar dat zeker de helft van de spelers te snel weer op het veld staat.

Neuropsycholoog Erik Matser, die onder meer bij de Engelse voetbalclub Chelsea werkte en nu een eigen praktijk heeft, en neuroloog Arthur Boon van het St. Annaziekenhuis in Geldrop zijn gespecialiseerd in sportletsel. Ze vinden dat er in de sportwereld te weinig oog is voor het gevaar van hersenschuddingen. Daarom beginnen ze een onafhankelijk samenwerkingsverband voor diagnostiek en behandeling van sporters met hersenletsel.

„Hersenletsel is behandelbaar, maar je moet er op tijd bij zijn. Door sporters die niet voldoende hersteld zijn weer het veld in te sturen speel je met hun gezondheid. De hersenen kunnen onherstelbaar beschadigd raken”, zegt Matser.

Wat doen jullie anders dan sportbonden of teamartsen?

Matser: „Topsport kan een gevaarlijke omgeving zijn. Er is altijd de drang om door te spelen, zowel bij de atleten zelf als bij coaches en teamartsen. Als een arts elke dag bij een ijshockeyploeg langs de kant staat, dan ziet diegene op een gegeven moment niet meer hoe hard de klappen zijn die de spelers moeten verwerken. Sportartsen grijpen vaak te laat in. Als een sporter doorspeelt en wéér klappen op het hoofd krijgt, kan dat gevaarlijk zijn. Je krijgt dan een soort cascade van hersenletsel, soms is de schade niet meer terug te draaien. Wij willen dat sporters meteen bij ons komen nadat ze een hersenbeschadiging oplopen. We kijken via hersenscans en neuropsychologisch onderzoek welke schade er is en zorgen voor een rustige, gebalanceerde revalidatie. Uiteindelijk voorkom je dan hersenschade op de lange termijn.”

Boon: „Het is duidelijk dat we in veel sporten een tandje voorzichtiger moeten zijn. Dat lijkt nog niet tot de sportwereld doorgedrongen.”

Matser vertelde eerder in NRC dat de voormalige medische baas van wereldvoetbalfederatie FIFA, de Tsjechische neuroloog Jiri Dvorak, in de jaren negentig zijn onderzoek naar hersenletsel had bemoeilijkt. Matser waarschuwde toen al voor de gevaren van hersenschade in de sport. Zijn stelling is dat herhaalde klappen tegen het hoofd in de sport zoals kopballen in het voetbal en tackles in het rugby kunnen leiden tot de ziekte CTE, waarbij sporters op relatief jonge leeftijd dement kunnen worden. De ziekte is inmiddels door Amerikaanse onderzoekers in de hersenen van zeshonderd American football-spelers gevonden.

Uit onderzoek van NRC bleek onlangs dat grote internationale sportbonden – zoals de FIFA, de NFL en rugbybonden – wetenschappelijke bewijzen hebben genegeerd van deze langetermijnschade. Ze weigeren te erkennen dat hun sport een doorslaggevende rol speelt bij het ontwikkelen van hersenschade op de lange termijn. In het Verenigd Koninkrijk hebben daarom een aantal ex-toprugbyers een rechtszaak aangespannen tegen de rugbybonden. Zij vinden dat de bonden het gevaar van hersenschade hebben genegeerd en dat hun gezondheid in gevaar is gebracht.

In tegenstelling tot langetermijnschade zien sportbonden het gevaar van een hersenschudding wél. Er zijn protocollen voor teamartsen en de FIFA heeft onlangs een extra wisselmogelijkheid ingevoerd voor spelers met een hoofdblessure.

Matser: „Goede maatregelen, maar het wegkijken van hersenletsel op de lange termijn kun je hier niet los van zien. Als je een hersenschudding niet goed behandelt, kan dat uiteindelijk juist leiden tot aanhoudende klachten op jonge leeftijd. De optelsom van hersenschuddingen kan leiden tot CTE. Je kunt dus niet zeggen: hersenschuddingen vinden we gevaarlijk, maar met langetermijnschade heeft de sport niets te maken. Dat is in onze ogen wel de framing van de sportbonden. Als je dat zegt, ben je bewust bezig een probleem klein te houden. Ik vind dat tal van sportbonden zich door hun opstelling schuldig hebben gemaakt aan gezagsmisbruik. Zij hebben ervoor gezorgd dat veel sporters niet de kans hebben gekregen om goed te herstellen.”

Boon: „Ik zie een groot verschil tussen de sportwereld en het bedrijfsleven. Daar krijgen mensen natuurlijk soms ook een hersenschudding, of klappen tegen hun hoofd. Twintig jaar geleden was daar hetzelfde probleem als in de sport: bedrijfsartsen wisten niet veel van hersenletsel, bedrijven vonden het lastig om hun verantwoordelijkheid te nemen, mensen vielen tussen wal en schip. Als neurologen hebben we aangedrongen op betere behandelingen en meer voorzichtigheid, om langetermijngevolgen te voorkomen. Eigenlijk dezelfde waarschuwing die Erik destijds in de sport verkondigde. Maar het bedrijfsleven reageerde wél goed.”

Wat is er veranderd in het bedrijfsleven?

Boon: „Bedrijfsartsen zijn nu uitstekend opgeleid. Mensen worden in bedrijven meteen uit de roulatie genomen en bouwen dan, aan de hand van een neuroloog, langzaam hun activiteit weer op. Het bedrijf krijgt in die periode ook doorbetaald. Zo voorkomen we dat hersenletsel zich opbouwt. Uiteindelijk willen we dat deze kennis ook in de sport wordt geïntegreerd. We willen ons niet tegen de sport afzetten.”

Jullie willen geen financiering van sportbonden. Dat is toch juist afzetten?

Matser: „We willen neutraal beginnen. De sportbonden zijn in staat gebleken om weg te kijken, dat is geen goede basis. Maar we willen graag in gesprek met artsen uit alle sportdisciplines om het probleem van alle kanten te bekijken. De bonden moeten wel het vertrouwen terugwinnen.”

Sporters hebben er uiteindelijk het meeste baat bij als ze dit type behandeling bij hun eigen teams kunnen ondergaan, toch? De KNVB heeft ook al een eigen hersenpolikliniek.

Matser: „Na alle ontboezemingen is het extreem belangrijk dat alle belangenverstrengeling wordt uitgesloten. We zien dat spelers nog te vaak te snel het veld in worden gestuurd. Het zou prachtig zou als bijvoorbeeld de Gezondheidsraad, als regeringsadviseur, onafhankelijke basisregels zou opstellen over hersentrauma in de sport en de risico’s daarvan. Ondertussen willen we dat sporters direct worden beschermd door een eigen behandelkliniek te beginnen. Dat is gewoon zorg die verzekeraars vergoeden.”

Boon: „In sommige sporten is er al een kentering. Kickboksers bijvoorbeeld komen bij mij om hun hersenen te laten controleren, omdat de bond verplicht stelt dat ze dat regelmatig doen. Dan kan het zijn dat we kleine littekentjes zien in het brein, soms hebben ze daar nog helemaal geen last van. Het biedt wel de mogelijkheid om trainingen anders in te richten en te zorgen dat die littekentjes niet verergeren. We houden het probleem onder controle. Zo kunnen alle partijen profiteren.”