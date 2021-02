‘Als zzp’er word ik elke ochtend gelukkig wakker’

in

‘Ik werk al 21 jaar in de geboortezorg. Eerst als kraamverzorgende, later ook als planner, lactatiekundige en praktijkopleider. Vanaf 2015 had ik een baan waarin ik die laatste drie functies combineerde. Dat was leuk, maar ook superdruk. Vaak moest alles telefonisch en snel. Ik miste het echte contact: de tijd en aandacht voor mijn klanten.’

„Vorig jaar heb ik daarom besloten verder te gaan als zelfstandig lactatiekundige IBCLC. Die afkorting betekent dat ik internationaal gecertificeerd ben. Vrouwen komen bij mij met vragen over borstvoeding. Ze zijn bijvoorbeeld onzeker of ze wel genoeg melk hebben, of hebben pijn bij het voeden. Soms zijn ze echt radeloos. Het geeft me enorm veel voldoening om hen uit die situatie te helpen.

„Sinds ik zzp’er ben, word ik iedere ochtend gelukkig wakker. Waar ik in loondienst een strak schema had, kan ik nu echt de tijd nemen. Ik vind het veel belangrijker mensen uitgebreid aandacht te geven dan precies elk uur werk te factureren. Het liefst werk ik niet meer dan 25 uur per week. Ik wandel, fiets en tuinier graag. Daar hou ik nu genoeg ruimte voor.

„Qua salaris ben ik er wel op achteruitgegaan. In loondienst verdiende ik 1.800 euro per maand, nu wisselt het. Vanwege de coronaregels mag ik geen huisbezoeken afleggen. Ik kan wel hulp bieden via videoconsulten of telefoon, maar merk dat vrouwen die net bevallen zijn daar minder snel gebruik van maken. Voor live-webinars waarin ik zwangeren voorbereid op de borstvoeding, is wel steeds meer interesse. Die heb ik opgezet door de beperkingen, maar het is een blijvertje.”

uit

‘Wat er binnenkomt, gaat naar een zakelijke rekening, voor de belasting en bedrijfskosten. De rest stort ik op onze gezamenlijke rekening. Ik probeer elke maand 500 tot 1.000 euro te storten.

„Mijn man heeft een autoschadebedrijf en zorgt voor de basisinkomsten. Wat ik verdien, gebruiken we voor extraatjes. We hebben de luxe dat we ons huis hebben afbetaald. Als we niet uit zouden komen, heb ik spaargeld achter de hand.

„Ik ben geen big spender. Als ik een aankoop wil doen, denk ik eerst: is het echt nodig? In vakanties gaan we met onze tweedehands camper naar een boerencamping. Het laatste jaar probeer ik te ontspullen. Wat ik wegdoe, krijgt een tweede leven via de weggeefwinkel of de rommelmarkt van de kerk.

„Duurzaamheid is belangrijk voor me. Ik eet steeds vaker vegetarisch, koop bij kleine ondernemers in het dorp en doe alles binnen de 15 kilometer op de fiets.

„Een grote kostenpost is ons huis energieneutraal maken. Eigenlijk wil ik nog meer duurzaam bezig zijn. Ik zie weleens mensen die met een tas zwerfvuil oprapen en denk dan: dat zou ik ook moeten doen.”

Netto-inkomen: 750-1.500 euro (gemiddeld) Vaste lasten gezamenlijk: wonen (gas/water/licht, gemeentelijke belastingen) 500 euro; zorgverzekering 240 euro; abonnementen (krant, Videoland, internet, tv) 99 euro; kleding 100 euro; goede doelen 75 euro; privégebruik auto 40 euro; horeca 75 euro Vaste lasten privé: sport 30 euro (tijdelijk gestopt wegens coronamaatregelen) Sparen: wisselt sterk, afhankelijk van maandinkomen Laatste grote aankoop: bouwtekeningen voor verduurzaming huis 4.000 euro, gezamenlijk

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven