Zweed Van der Poel toont aan dat de Nederlandse schaatswetten niet heilig zijn

Precies op de dag dat de dooi een einde maakte aan het schaatsen op Nederlands natuurijs braken de professionele rijders na een maand uit hun Friese bubbel, ter afsluiting van hun gebroken seizoen. Na vier WK-dagen in Thialf was duidelijk: een jaar voor de Olympische Winterspelen van Beijing – voor zover dergelijke evenementen tijdens de coronapandemie nog gepland kunnen worden – valt nauwelijks in te schatten hoe de internationale krachtsverhoudingen zullen liggen.

Daarvoor waren er dit seizoen veel te weinig wedstrijden. Bovendien ontbraken bij de WK afstanden in Heerenveen – wegens de pandemie – de Aziaten en verschillende andere internationale toppers. Het steriele slottoernooi in Thialf bracht wel een nieuwe ster: de jonge Zweed Nils van der Poel, kleinzoon van Nederlandse emigranten, die een slachting aanrichtte op de lange afstanden. Na zijn sensationele goud op de vijf kilometer, donderdag, reed hij zondag een wereldrecord op de tien kilometer: zijn tijd van 12.32,95, ook goed voor de wereldtitel, was het eerste wereldrecord op Nederlandse bodem in ruim veertien jaar. De vorige recordhouder, de Canadees Graeme Fish (12.33,86), verraste precies een jaar eerder op de Amerikaanse hooglandbaan van Salt Lake City net zozeer als de 24-jarige Zweed in Heerenveen. Fish was er deze keer niet bij; hij sloeg de WK afstanden over uit angst in Nederland het coronavirus op te lopen.

Net als andere buitenlandse schaatsers in het verleden toont de opmerkelijke opmars van de Zweed vooral dat er best iets valt af te dingen op de antieke Nederlandse schaatswet die voorschrijft dat wielrennen de beste basis is voor schaatsen op de langebaan. Zo overviel de Amerikaan Chad Hedrick ooit de volledige Nederlandse schaatselite met zijn verleden als skeeleraar, onder meer door tijdens zijn tien kilometers af en toe een demarrage te plaatsen.

Van der Poel schaatste de afgelopen twee jaar helemaal niet, diende in het Zweedse leger en stortte zich op een heel andere tak van sport: ultralopen. Hardloopwedstrijden over afstanden tot 177 kilometer blijken, zo bewees de eerste Zweedse wereldrecordhouder sinds Tommy Gustafson (1988), een uitstekende voorbereiding op het schaatsseizoen. De extreem hoge luchtdruk en lage ligging van de Friese ijsbaan vormden evenmin een belemmering voor de oersterke Zweed, die na afloop grijnzend aankondigde „Fish for dinner” te zullen nemen.

Meer wegen naar Beijing

De verbluffende prestaties van Van der Poel tonen vooral nog maar eens aan dat er meer wegen zijn die leiden naar de Olympische Spelen. Hij was niet de enige buitenlander die verraste in Thialf. Bij de vrouwen won de Noorse Ragne Wiklund, twintig jaar oud pas, schijnbaar uit het niets goud op de 1.500 meter. Met haar had niemand rekening gehouden.

Toch bleef er genoeg over voor de Nederlandse toppers. Irene Schouten werd de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 5.000 meter, terwijl bij de mannen vooral Thomas Krol opviel. Hij werd zaterdag gediskwalificeerd op de 1.000 meter, na twee valse starts, maar sloeg zondag toe met de wereldtitel op de 1.500 meter, gevolgd door twee andere Nederlanders: Kjeld Nuis en Patrick Roest.