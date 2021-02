Wetenschapsfinancier NWO gehackt; aanvraagproces ligt stil

De servers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn gehackt, meldt de organisatie zondag. De hack kwam zaterdag aan het licht, waarna het hele netwerk offline gehaald is. Hierdoor zijn de aanvraagprocedures voor onderzoeksgelden voor onbepaalde tijd stil komen te liggen. De site is wel bereikbaar.

Wie er achter de hack zit is nog onbekend, zegt een woordvoerder desgevraagd. Ook is onduidelijk of en welke informatie gestolen is. Het is de eerste keer dat de organisatie te maken krijgt met een hack, aldus de woordvoerder. Zij stelt dat het momenteel „alle hens aan dek” is bij de NWO en op dit moment wordt uitgezocht hoe het systeem weer op een veilige manier online kan. „De aanvragers mogen hier niet de dupe van worden”, benadrukt zij.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de nationale wetenschapsfinancier en verdeelt jaarlijks bijna 1 miljard euro over onderzoeksprojecten. Als doel heeft de NWO het „bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap”, zo is te lezen op de site. Wetenschappers en onderzoeksinstellingen kunnen zich aanmelden bij de NWO voor de financiering van hun onderzoeksprojecten.