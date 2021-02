Was het doodschieten van de kapers noodzakelijk?

De treinkaping bij het Drentse dorp De Punt in juni 1977 staat deze maandag en dinsdag opnieuw centraal tijdens een rechtszitting in Den Haag. Het gaat om een, zelfs bijna 45 jaar later, nog altijd gevoelige kwestie, die destijds de rechtsorde zwaar schokte, die in de Molukse gemeenschappen diepe wonden heeft geslagen. De gijzeling van 54 treinreizigers werd na negentien dagen met geweld beëindigd. Zes van de negen kapers en twee gegijzelden werden daarbij gedood.

Terreuracties van Molukse jongeren tekenden de jaren zeventig. Vooral de actie in 1975 bij Wijster, waarbij de kapers drie gijzelaars vermoordden, veroorzaakte een heftige schok. Het ingrijpen bij De Punt twee jaar later lijkt daarop een reactie. Met schijnaanvallen van jachtvliegtuigen, inzet van pantservoertuigen, kikvorsmannen, scherpschutters die de trein doorzeefden met duizenden stalen kogels, en mariniers die de trein bestormden, was dit de grootste militaire operatie in vredestijd op eigen grondgebied.

De Molukse kwestie, die tot op de dag van vandaag voortduurt, kan gezien worden als onderdeel van het lange proces van dekolonisatie van Nederlands-Indië. De Molukse jongeren die meededen aan de acties waren vervuld van de wrok van hun vaders. KNIL-militairen die, na de soevereiniteitsoverdracht in 1951 per dienstbevel op de boot naar Nederland werden gezet, en hier vaak hardvochtig werden ontvangen. Net als hun ouders streefden de jongeren naar een vrije Republiek der Zuid-Molukken (RMS).

Tegen die achtergrond dient nu het hoger beroep in de civiele zaak die nabestaanden van twee gedode treinkapers in 2015 aanspanden tegen de Nederlandse staat. De moeder van Max Papilaja, de leider van deze groep Molukse jongeren, en de broers van Hansina Uktolseja, de enige vrouwelijke treinkaper, zijn ervan overtuigd dat de mariniers van de Bijzondere Bijstandseenheid (BBE-M) destijds zonder noodzaak hun zoon Max en zus Hansina hebben gedood.

De rechter wees de eisen van de families in juli 2018 af omdat zij naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende overtuigend bewijs hadden geleverd voor de stelling dat Papilaja en Uktolseja waren ‘geëxecuteerd’. Al in een tussenvonnis op 1 februari 2017 kwam de rechtbank tot de conclusie dat „het gewapenderhand beëindigen van de gijzeling, inclusief de inleidende beschietingen van buiten de trein, absoluut noodzakelijk was”.

Het gerechtshof zal nu moeten beoordelen of de rechtbank terecht heeft geconcludeerd dat het van nabij doodschieten door mariniers van deze twee gijzelnemers, die mogelijk al waren uitgeschakeld door die ‘inleidende beschietingen’, noodzakelijk was. Daarbij gaat het met name om de interpretatie van het in artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vastgelegde recht op leven. Het artikel geeft aan dat beroving van het leven alleen kan als dat gebeurt door geweld dat „absoluut noodzakelijk is”. Bijvoorbeeld om iemand te beschermen tegen „onrechtmatig geweld”. Daarnaar lijkt de rechtbank te verwijzen in het tussenvonnis: omdat de kapers dreigden gijzelaars te doden, was geweld tegen hen „absoluut noodzakelijk”.

Voor defensie zeer gevoelig

De vraag zal dus zijn of het hof ook van mening is dat er nog gevaar uitgaat van kapers die al zijn uitgeschakeld. Hierbij, zo blijkt ook uit de conclusies in eerste aanleg, zal het vooral gaan om de vraag of de individuele marinier toen hij de trekker overhaalde de ‘eerlijke overtuiging’ (honest belief) had dat dit absoluut noodzakelijk was. Belangrijk worden daarbij ook de getuigenverklaringen die twee groepen bij de operatie betrokken mariniers eerder gaven in dit proces. Dat die verklaringen bij defensie zeer gevoelig liggen, blijkt uit een interview vorige maand in EW met de commandant der strijdkrachten, admiraal Rob Bauer. Hij vindt dat militairen die hebben deelgenomen aan geheime operaties achteraf niet moeten getuigen in civiele procedures tegen de staat. „Desnoods is er geen getuige, verliest de staat de rechtszaak en worden schadeclaims betaald.”

