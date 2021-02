Voormalig president van Argentinië Carlos Menem overleden

De voormalige president van Argentinië en senator Carlos Menem is zondag op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft de huidige president van het Zuid-Amerikaanse land Alberto Fernández bekendgemaakt. Menem had al langer last van gezondheidsproblemen; het is onbekend waar hij aan is overleden. Fernández heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Menem was van 1989 tot 1999 president van Argentinië. Hij trad aan in een periode van economische crisis, maar wist het tij te keren met vergaande privatiseringen en de invoering van een vrijemarkteconomie. Ook koppelde hij de Argentijnse peso aan de Amerikaanse dollar, wat leidde tot economische stabiliteit in het land. Hoewel Menem voor deze acties werd bejubeld, groeide onder zijn bewind ook de werkloosheid, het verschil tussen arm en rijk en de buitenlandse schuldenlast.

Lees ook dit interview uit 1993: ‘Ik ben een leider, geen caudillo’

Verder was Menem de president die toenadering zocht naar de Verenigde Staten door uit de zogenoemde Beweging van Niet-Gebonden Landen te stappen - een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Ook stuurde de Argentijn militairen naar Irak tijdens de Golfoorlog en naar andere conflictgebieden zoals Haïti en toenmalig Joegoslavië. Ondertussen verkleinde hij het budget voor Defensie en schafte hij de onpopulaire dienstplicht af.

Na zijn presidentschap raakte de Argentijn verwikkeld in een aantal controverses. In 2001 zat hij enkele maanden vast vanwege vermeende betrokkenheid bij een wapenverkoop aan Kroatië en Ecuador in de jaren negentig. Uiteindelijk werd hij schuldig bevonden, maar omdat hij als senator immuniteit genoot, hoefde hij zijn celstraf nooit uit te zitten. Ook werd hij veroordeeld wegens corruptie. Ook werd Menem herhaaldelijk bekritiseerd vanwege zijn extravagante levensstijl: hij nodigde popsterren zoals de Rolling Stones en Madonna uit in Buenos Aires, kreeg een chique auto van een zakenpartner en haalde zo herhaaldelijk de voorpagina’s van roddelbladen.