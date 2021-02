Voor PVV-leider Wilders zijn opties in zaak rond Graus beperkt

Het Binnenhof hulde zich dit weekend in stilzwijgen na de NRC-onthullingen over PVV-Kamerlid Dion Graus van dit weekend. Partijleider Geert Wilders reageerde niet inhoudelijk, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wilde niets zeggen en ook andere partijen spraken zich er niet over uit. Het roept de vraag op of de affaire politiek gezien zonder gevolgen blijft, terwijl de beschuldigingen aan het adres van Graus zich deels in het parlement hebben afgespeeld.

NRC publiceerde zaterdag over nieuw opgedoken materiaal dat momenteel door de Rijksrecherche wordt „beoordeeld”. Uit die informatie blijkt onder meer dat Graus jarenlang een verkeerd woonadres heeft opgegeven waardoor hij voor in elk geval 125.000 euro te veel aan verblijfsvergoeding heeft kunnen opstrijken. Ook tonen opnamen dat Graus zijn ex-vrouw Joyce, een medewerkster van de PVV-Kamerfractie die eerder aangifte tegen hem deed, meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers. Een van deze uitleensessies zou hebben plaatsgehad op het kantoor van Graus in de Tweede Kamer.

Lees het onderzoeksverhaal over Dion Graus: De wereld van Dion

PVV-leider Wilders, die eerder weigerde vragen van NRC te beantwoorden, twitterde zaterdag alleen: „Zo en nu nog even de NRC in de kattenbak leggen. Fijn weekend!” Omdat de Tweede Kamer vanaf deze week met verkiezingsreces is, kan Wilders zonder de gebruikelijke aanwezigheid van journalisten op het Binnenhof zijn inhoudelijke reactie op de onthullingen over Graus nog even uitstellen.

Geen maatregelen

Wilders is al jaren van de kwesties rond Graus op de hoogte, maar nam geen maatregelen tegen hem en zette hem opnieuw op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van volgende maand. Graus was een vriend van Wilders uit Limburg, voordat hij in 2006 de PVV oprichtte. Uit de NRC-publicatie bleek ook dat Graus zijn collega’s van de PVV geregeld uitschold en hen „matennaaiers” noemde. De Kamerleden die het betrof en die allemaal herkiesbaar zijn, onder wie Fleur Agema, Martin Bosma en Raymond de Roon, waren dit weekend onbereikbaar.

PVV-leider Wilders heeft maar een beperkt aantal opties om in te grijpen. De kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn op vrijdag 5 februari definitief vastgesteld door de Kiesraad. Dit betekent dat Wilders Graus niet meer van de lijst kan schrappen. De Kiesraad heeft de kandidatuur van Graus goedgekeurd, bevestigt een woordvoerder, omdat de raad alleen naar procedurele zaken als een geldig Nederlands identiteitsbewijs kijkt. Aan integriteitsonderzoek doet de Kiesraad niet, zelfs met een strafblad mag je de Tweede Kamer in. „Integriteit is echt een volledig partijpolitieke aangelegenheid”, aldus de woordvoerder.

Wilders zou Graus wel uit de fractie kunnen zetten. Maar als Graus niet uit de Kamer wil vertrekken, kan hij zijn zetel houden. Dat hij opnieuw gekozen wordt, lijkt zeker: Graus staat op plek dertien en de PVV heeft rond de twintig zetels in de peilingen. Aanblijven kan voor hem financieel aantrekkelijk zijn en bovendien zegt Graus op een tape waaruit NRC dit weekend citeerde al: „Ik heb helemaal niets met de fractievoorzitter van de PVV te maken, want daar kan ik morgen uit zijn.”

Geen reactie van Arib

Kamervoorzitter Arib ging niet in op herhaaldelijke verzoeken om een reactie. Haar woordvoerder laat alleen weten dat Arib vragen over Graus’ verblijfskostenvergoeding „al eerder beantwoord heeft”. Die kwestie dook twee jaar geleden al eens op, dat was voor het presidium van de Kamer geen reden in te grijpen. Arib gaat nu voorbij aan de nieuwe informatie, namelijk dat Graus wel degelijk een onjuist woonadres heeft opgegeven.

Waarom Arib niet wil ingaan op de al dan niet gedwongen seks in het Kamergebouw, is onduidelijk. Ze vroeg na de opkomst van de #metoo-beweging aandacht voor seksuele intimidatie in de Kamer en maakte werk van nieuwe integriteitsregels voor parlementariërs. In september nam een grote Kamermeerderheid voor het eerst een gedragscode aan waarin onder meer staat dat Kamerleden zich moeten onthouden van „gedragingen die het gezag of de waardigheid van de Kamer in ernstige mate schaden”. Een onafhankelijk college moet klachten op dit vlak behandelen, maar dat wordt pas na de verkiezingen actief.

Hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak vindt dat de Kamer de zaak-Graus „niet zomaar kan laten passeren”, hoewel hij erkent dat het parlement op dit moment over weinig machtsmiddelen tegenover individuele parlementariërs beschikt. Bij een gedragscode hoop je dat er ook een zelfreinigende werking vanuit gaat richting de politieke partijen en Kamerfracties, zegt Van den Braak. „Bij normale partijen anders dan de PVV hadden ze hem er waarschijnlijk al uitgegooid.”