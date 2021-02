Willen de talenten wel naar het nieuwe tennisinternaat van de bond in Doorn komen?

In de bossen bij Doorn, naast de oude marinierskazerne, moet de renovatie van het Nederlands toptennis gestalte krijgen. Op een door de bond opgezet en gefinancierd tennisinternaat, onder leiding van trainer Tjerk Bogtstra, wordt vanaf september een groep uitverkoren talenten in de leeftijd van veertien tot achttien voorbereid op het profbestaan. Door de beste jeugd dagelijks met elkaar te laten trainen, moet een sterke lichting worden gecreëerd.

Het exclusieve programma is een ingrijpende stap van tennisbond KNLTB om een verdere neergang van het Nederlands tennis tegen te gaan. Internationaal heeft Nederland deze eeuw qua opleiding de slag gemist – nieuw talent breekt nauwelijks door in het profcircuit. De paar spelers die succesvol zijn, zoals Kiki Bertens en dubbelaars onder wie Demi Schuurs, zijn doorgaans geen exponenten van het bondssysteem. Zij haalden de top door hun eigen weg te volgen.

De vrees is dat wanneer Bertens (29) en Robin Haase (33) stoppen, de tweede sport van het land verder verschraalt. Jonge, nieuwe beeldbepalende spelers staan niet klaar. Een indicatie is de mondiale juniorenranking waar nu geen enkele Nederlander in de top-100 staat. Dat is ook het geval bij de mannen, waar Haase lang de enige vertegenwoordiger was. Op de Australian Open werden de drie Nederlandse deelnemers afgelopen week direct uitgeschakeld. Bertens ontbrak in Melbourne.

Het zogeheten ‘centralisatieprogramma’ moet verandering brengen, denkt de bond. Door de beste talenten samen te brengen gaan ze „elkaar elke dag pushen het maximale uit de carrière te halen”, staat in de presentatie, die ouders en kinderen onlangs kregen.

Ze gaan slapen, wonen en trainen op de ‘academy’ van Tjerk Bogtstra in Doorn – van maandag tot en met vrijdag. Een speciale woonlocatie, die de bond gaat huren, wordt nog gebouwd. Onderwijs volgen ze op een nabijgelegen school. Op het internaatproject is plek voor een elitegroep van minimaal tien en maximaal zestien talenten. „Het is een topsportmodel”, zegt Bogtstra. „Je voelt met elkaar dat je met één missie bezig bent. Met gelijkgestemden.”

9.000 euro per jaar

Dertien jeugdspelers, van wie er al zes bij Bogtstra zitten, zijn de afgelopen periode benaderd om na de zomer naar Doorn te komen. De bond wil dat zij vóór 1 maart een besluit nemen – de ‘contractjes’ voor de spelers zijn al de deur uit. Spelers (lees: hun ouders) moeten zelf op jaarbasis 9.000 euro bijdragen, wat relatief laag is in vergelijking met talentprogramma’s bij commerciële tennisscholen.

Er is druk om mee te doen. De jeugdspelers die niet ingaan op het aanbod, zullen straks zeer waarschijnlijk niet meer volledig ondersteund worden door de bond, zoals bij buitenlandse reizen. Terwijl die financiële steun essentieel is, met name voor spelers met niet-kapitaalkrachtige ouders – tennis is door baanhuur en de individuele begeleiding een dure sport. Een alternatieve route buiten het internaatprogramma om kan daardoor lastiger worden, vrezen tennisschoolhouders.

Het plan voor centralisatie komt van Jacco Eltingh, technisch directeur bij de KNLTB, die zelf vanaf zijn twaalfde werd opgeleid op het internaat van tennisgoeroe Henk van Hulst in Valkenswaard. Een nieuwe koers is nodig omdat toptalenten nu „versnipperd” door het land trainen, zegt Eltingh. Sinds 2016 werkt de bond samen met tennisscholen door het hele land: talenten die kiezen voor een van deze gecertificeerde opleidingscentra worden financieel ondersteund.

Eltingh, voormalig dubbelspecialist, zegt dat het „hybride model” waarbij zowel privétrainers als bondstrainers verantwoordelijk zijn voor spelers „niet altijd” heeft geleid tot succes. De bond wil nu meer „grip” krijgen op de beste jeugdspelers om ze beter te helpen bij hun ontwikkeling.

Er is angst bij tennisscholen om openlijk kritiek te uiten op dit soort strategische keuzes, klinkt het: men vreest voor de reactie vanuit de bond. In de overeenkomst van de KNLTB met de gecertificeerde tennisscholen staat dat zij zich niet negatief mogen uitlaten over de bond, zeggen betrokkenen. Doe je dat wel, dan kan dat indirect consequenties hebben voor de betreffende spelers en de samenwerking met de KNLTB: tennisscholen zijn bang dat hun certificering wordt afgenomen, dat de subsidie voor talenten stopt of dat ze niet meer mogen meetrainen bij de bond.

Dubbele pet

Van de acht tennisschoolhouders met wie NRC sprak, staat vrijwel iedereen achter centralisatie. „Je kan een subcultuur creëren en intensief invloed op de talenten uitoefenen, hen een topsportmentaliteit bijbrengen”, zegt Hugo Ekker, die een tennisschool heeft in Amsterdam. „Over het algemeen hebben we goede technische spelers in Nederland, maar soms mis je professionalisme.”

Maar bij diverse tennisscholen bestaat onvrede over de constructie die nu wordt opgezet. Zij vinden het vreemd dat de KNLTB het programma laat uitvoeren door een privéschool – de academy van Bogtstra. Zij zijn van mening dat de bond het volledig voor eigen rekening zou moeten nemen.

„Je krijgt een hele gekke situatie waarbij een commerciële tennisschool blijft doorgaan, en de eigenaar daar ook de pet op heeft van hoofd-opleiding van de bond”, zegt Rick Vleeshouwers, tennisschoolhouder in Roosendaal. „Ze hadden Tjerk de keuze moeten geven: óf je doet het bij ons, óf je houdt je eigen tennisschool.”

Hoewel zijn vakmanschap niet ter discussie staat, ligt een mogelijk belangenconflict op de loer, vinden betrokkenen: kan Bogtstra straks zijn ‘eigen’ talenten wel objectief beoordelen? „Een tennisinternaat kan een goed plan zijn, maar dan moet je als tennisbond de betreffende trainer in dienst nemen, en het programma niet bij een externe partij wegzetten zoals nu gebeurt”, zegt Rudi Visser, die een tennisschool heeft in Houten. „Je geeft een commerciële partij alle troeven in handen.”

Bogtstra ziet dat probleem zelf niet. „We spreken hier over topsport, dan ga je het niet hebben over allerlei commerciële belangen.”

Jacco Eltingh wilde Bogtstra, voormalig David Cup-captain, per se aan het hoofd van het programma: hij ziet hem als een van de beste opleiders van het land. Daar is een kanttekening bij te plaatsen: sinds de start van zijn academy in 2010 brak niet een van zijn talenten internationaal door. Andere reden om voor Bogtstra te kiezen is dat in Doorn veel goede jeugd zit, die straks ook kan sparren met de internaatgroep.

Critici zien het als een gemiste kans dat het centralisatieprogramma niet in het splinternieuwe trainingscomplex van de bond wordt ondergebracht, het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen. Daar is met Bogtstra over gesproken, maar volgens Eltingh zei hij: „Als je mij wil hebben, doe ik dat in Doorn.” Probleem in Amstelveen is bovendien het gebrek aan capaciteit, met slechts vier indoorbanen voor de bondstrainingen.

Bogtstra geeft de trainingen „onder de vlag” van de KNLTB. Maar hij zal ze voorlopig niet in KNLTB-kleding doen, omdat hij nog lopende contracten met sponsoren heeft, zegt Eltingh. Eindverantwoordelijk voor het programma is Kelvin Nieberg, bondscoach van de jeugd. „Het is ons programma”, zegt Eltingh. „De kinderen gaan een contract met ons aan, niet met Tjerk.” Nieberg zal „frequent” aanwezig zijn, maar niet dagelijks.

Wat het programma kost en hoeveel geld naar de academy van Bogtstra gaat, wil Eltingh niet zeggen. De bond stelt drie jaar „grondig onderzoek” te hebben gedaan naar „alle voor- en nadelen” van het programma. Desgevraagd zegt Eltingh dit onderzoek niet te kunnen delen.

Voor zijn oriëntatie heeft hij onder meer in België gekeken. In Vlaanderen werken ze al sinds 1982 met een internaatsysteem – onder anderen Kim Clijsters kwam hier uit voort. Verschil is dat dit programma volledig wordt uitgevoerd door de bond.

Getouwtrek om talent

Vraag is of de talenten ook naar Doorn willen komen. Eltingh zegt dat „een aantal” spelers inmiddels al heeft bedankt. Zoals de dertienjarige Lina Ilahi, een beloftevolle tennisster die in de regio Rotterdam traint bij de coach die Bertens van jongs af aan opleidde, Martin van der Brugghen. Minimaal tien talenten zijn nodig om het programma te kunnen draaien, anders wordt er mogelijk al voortijdig een streep doorheen gezet.

Mees Röttgering uit Venray moet nu ook een keuze maken. Op zijn dertiende slaat hij al services van soms 185 kilometer per uur. Hij is een van de betere talenten bij de jongens, met een agressief en aanvallend speltype. Hij traint nu in Eindhoven bij tennisschool Amjoy, waar Jochem Mol hem al sinds zijn zesde begeleidt.

Recent had hij met zijn ouders een gesprek met Eltingh over een overstap naar Doorn. Bij Amjoy, een van de tennisscholen waar de bond mee samenwerkt, zijn ze teleurgesteld dat de KNLTB hierover niet eerst contact zocht met hen. Het illustreert de gevoeligheid rond de werving voor het centralisatieprogramma – het getouwtrek om talent.

„Mees is ons uithangbord, waardoor misschien ook andere talenten bij ons komen trainen”, zegt Bart Beks, een van de trainers bij Amjoy. „Jochem heeft zijn ziel en zaligheid erin gelegd, die jongen echt goed gemaakt. En dan moet hij hem nu misschien afstaan.” De moeder van Mees wil alleen kwijt dan dat zij in een „beslisproces” zitten.

In Doorn zou Röttgering gekoppeld worden aan Manvydas Balciunas (14), die al bij Bogtstra traint. „Dit zijn twee ventjes die ongelofelijke passie hebben voor tennis, in de overtreffende trap”, zegt Bogtstra. Hij kijkt al uit naar het „groepsproces” dat kan ontstaan als Mees erbij komt. „Dat zij elkaar gaan stimuleren, elkaar omhoogduwen. Het zou mooi zijn als ze allebei ver komen. Of laat het er in ieder geval één zijn.”