Technisch directeur NOC-NSF Hendriks vertrekt in 2022

Maurits Hendriks legt zijn functie bij sportkoepel NOC-NSF neer na de Olympische Spelen van 2022. Dat heeft de technisch directeur zondag laten weten. De 60-jarige Hendriks is na de Winterspelen, begon volgend jaar in Beijing, bijna dertien jaar in dienst geweest bij de sportkoepel.

Het wordt volgens Hendriks „tijd dat ik mijn focus verleg en het stokje aan een ander overdraag”. De voormalig hockeycoach begon eind 2008 aan de topfunctie in de Nederlandse sportwereld.

Lees ook: Maurits Hendriks reageerde in NRC op kritiek op het coronabeleid van de NOC-NSF

Nu werkt Hendriks nog naar grote toernooien toe. De Olympische Spelen van Tokio beginnen over minder dan een half jaar - vanwege de coronacrisis werd het evenement verzet. „Het is een grote uitdaging om de sport met zijn allen door de coronacrisis heen te leiden, ook internationaal”, aldus Hendriks. „Wij gaan in deze complexe tijd bovendien met TeamNL naar Tokio, Vuokatti en Beijing. En dan zijn er nog al die andere internationale sportevenementen waar de Nederlandse topsporters hun dromen waar willen maken.”

Drang: winst, ook ophef om ‘losersvlucht’

Onder Hendriks’ leiding werden veel olympische successen behaald. De wintereditie van Sotsji, in 2014, waren de succesvolste onder zijn toezicht voor TeamNL: in totaal wonnen Nederlandse sporters 24 medailles.

Bij het zomertoernooi twee jaar later viel hem echter veel kritiek ten deel.

In Rio de Janeiro behaalde de ploeg gezamenlijk één medaille minder dan de editie in Londen, maar men viel vooral over de zogeheten ‘losersvlucht’ die de technisch directeur instelde. Nederlandse sporters die in de eerste week geen medaille behaalden, moesten van de sportkoepel voortijdig naar huis. De maatregel was bedoeld om alle sporters zich goed te laten voorbereiden op hun onderdeel, maar in zijn perfectionisme en drang om een van de beste sportploegen af te leveren ging Hendriks voorbij aan de ervaring voor de sporters zelf, was de lezing.

Zijn baan als technisch directeur doet hij „graag” stelt Hendriks. „Topsport betekent scherpe keuzes maken, dat geldt ook voor mij en voor mijn functie. Ik heb geleerd dat innovatie en ontwikkeling bij topsport centraal moeten staan.”

Lees meer over de Spelen van Tokio 2021: ervaringen van deze crisistijd zullen sporters tekenen