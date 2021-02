Schaatsers zondag massaal op de been; gemeenten waarschuwen voor zwak ijs

In het hele land waren zondagochtend schaatsliefhebbers weer op de been om te genieten van het winterweer. Mogelijk is het de laatste dag dat er geschaatst kan worden, want op meerdere plekken begint de dooi in te zetten. Onder meer in de regio Zuid-Holland waarschuwt de brandweer begin van de middag voor smeltend ijs. Datzelfde geldt voor het gebied rond de Loosdrechtse Plassen. In Friesland geeft de IJsbond het advies niet meer te gaan schaatsen; door de draaiende wind „ontstaan gevaarlijke situaties” voor schaatsers op de meren.

De grachten in veel steden zijn zondag het toneel van ijspret, maar de gemeenten waarschuwden vooraf dat het ijs onder bruggen zwak is. De Groningse brandweer heeft al verschillende schaatsers onder een brug vandaan moeten redden. De gemeente Rotterdam waarschuwt juist voor te veel drukte rondom populaire schaatsbestemmingen als de Rotte.

Zondag is het op veel plekken een stuk warmer en steekt de wind op veel plekken op - die combinatie komt de kwaliteit van het ijs niet ten goede.

Zaterdag was het op veel plekken nagenoeg ideaal schaatsweer en dat bewoog veel Nederlanders ertoe de ijzers onder de binden. Het ambulancepersoneel in de regio’s Friesland, Groningen en Drenthe kreeg 150 meldingen van gevallen schaatsers. Op plekken waar zwak ijs lag, ontstonden toen al diepe scheuren, waarin de schaatsen kunnen blijven haken. Daardoor verliezen ze het evenwicht en tasten ze tegelijkertijd de kwetsbaarheid van het ijs verder aan.