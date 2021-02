Opnieuw gevallen van ebola in Guinee, vier patiënten gestorven

In Guinee zijn voor het eerst in vijf jaar mensen gestorven aan het ebolavirus. Minister Rémy Lamah van Volksgezondheid liet persbureau AFP zaterdag weten „erg bezorgd te zijn”. Volgens Lamah zijn de slachtoffers gevallen in een zuidoostelijke regio van het land, waar een verpleegkundige begin januari ziek werd en enkele weken later stierf. Op de begrafenis op 1 februari vertoonden acht nabestaanden symptomen van het virus; van hen zijn inmiddels drie mensen overleden en drie opgenomen in het ziekenhuis.

Tijdens de ebola-uitbraak tussen 2013 en 2016 in Guinee vielen in de hele regio ruim 11.000 doden. Sindsdien is het virus in het West-Afrikaanse land goed bestreden, zo onderstreepte Lamah. Hij stelt dat gezondheidsautoriteiten in het land bezig zijn de contactmomenten van de huidige besmette patiënten te achterhalen. „Ik maak me zorgen als mens, maar blijf kalm omdat we de eerste epidemie hebben aangepakt en vaccinatie mogelijk is. Morgen komt er een crisisbijeenkomst”, aldus de minister.

WHO gewaarschuwd

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), liet weten op de hoogte te zijn gebracht van twee besmettingen in Guinee. De WHO houdt ebolagevallen nauwlettend in de gaten. In november riep de organisatie een internationale noodsituatie uit na een uitbraak in de Democratische Republiek Congo, waar 55 mensen stierven aan het virus. Eerder deze maand dook ebola opnieuw op in het oosten van dat land; er stierf een vrouw aan de gevolgen.

Het ebolavirus werd voor het eerst ontdekt in 1976 in Zaïre, nu de Democratische Republiek Congo. De symptomen van het virus zijn plotselinge koorts, hoofdpijn, overgeven en diarree. Sindsdien zijn verschillende uitbraken geweest op het continent. In 2013 begon de epidemie in Guinee, waarna het virus negen andere landen bereikte, waaronder Spanje en de Verenigde Staten. Voor het virus bestaan twee experimentele vaccins, maar na besmetting is er geen genezende behandeling.

WHO-voorzitter Tedros laat weten dat de organisatie is ingelicht:

.@WHO has been informed of two suspected cases of Ebola in Guinea-Conakry. Confirmatory testing underway. @WHOAFRO and WHO country office supporting readiness and response efforts. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 13, 2021