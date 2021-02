Een paar weken geleden riep het CPNB op om vooral boeken te bestellen bij de lokale boekhandel. Bijna alle schrijvers luisterden, ik zag indrukwekkende staaltjes huisvlijt. Filmpjes van schrijvers met hun lokale boekhandelaar, ik kon dan vaak niet te kiezen met wie ik het meeste medelijden had.

Dit weekend bezocht ik op verzoek vier boekhandels om er mijn laatste boek te signeren. Ik had me op alles voorbereid, maar niet op zoveel ellende. Ik voelde me als een onwetende die direct na de vrede door de getroffen gebieden werd rondgereden. Daar stond ik dan met Lucie van Roosmalen (5) tegenover Grietje Braaksma van boekhandel Broese in Utrecht. Ik ging signeren, zij liep met mijn dochter een mini-polonaise door het nieuwe pand dat qua indeling ideaal is om er gefaseerd mensen te ontvangen. Dan maar zingend ten onder moet ze gedacht hebben.

Ik bekeek de afhaalloketten, waar gemondkapte boekhandelmedewerkers in de wind zaten. Overal dezelfde verhalen, dat ze net als in het buitenland bijna een uitzonderingspositie bedongen hadden, maar dat er juist toen bij de HEMA en andere grootwinkelbedrijven chaos ontstond waardoor het kabinet voor de zekerheid toch maar een streep door de omzet zette.

Tegelijkertijd een onderzoek onder 4.500 personen: Nederlanders missen de Action het meest. Alle reden om de Action nog een tijd gesloten te houden en de boekhandels net als de Jamin en het Kruidvat open te gooien.

Waarom toch die angst voor mensenmassa’s in de boekhandel?

In Zeist, bij Kramer & Van Doorn, filmde een van de medewerkers me terwijl ik twintig boeken signeerde. Hij wilde dat versneld afspelen en op de socials plaatsen in de hoop dat het mensen zou aanspreken om een bestelling te doen en naar het afhaalloket te komen. Dat haast wanhopige enthousiasme was het meest mensonterend.

Bij boekhandel Van de Ven in Soest ondergingen ze de pandemie gelaten. Ze stonden er vanwege het afhaalloket de hele dag in de wind, een van de medewerkers was al weken bezig om alles af te stoffen.

Achter de balie bij boekhandel Veenendaal in Amersfoort stonden vier medewerkers met spatschermen voor het gezicht achter de toonbank. Het waren veiligheidsmaatregelen die ze bij gebrek aan klanten binnen ook niet hadden hoeven nemen. „Maar we doen het toch”, zei de eigenaar. Hij had net als de anderen nog nooit zo hard gewerkt voor zo weinig omzet, zei hij terwijl hij mij zo probeerde te filmen dat ook de Onze Lieve Vrouwetoren op de achtergrond zichtbaar was.

Dat lukte niet, maar ik dacht ook: als dit al een - weliswaar mislukte – marketingstunt is, is de nood hoog.

Gooi de boekhandels maar open, de besmettingscijfers zullen er niet door stijgen. Echt niet.

