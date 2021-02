Leger schiet op demonstranten in Myanmar, journalisten gearresteerd

Myanmarese veiligheidstroepen hebben zondag het vuur geopend op demonstranten die zich bij een energiecentrale in de stad Myitkyina verzameld hadden. Dat meldt persbureau Reuters en is te zien op videobeelden van lokale nieuwszender The 74 Media.

De betogers waren naar de centrale gekomen omdat er geruchten rondgingen dat het leger van plan was deze af te sluiten. Het is niet duidelijk of er echte of rubberen kogels gebruikt zijn bij de actie. Ook is niet bekend of er slachtoffers gevallen zijn. Twee journalisten van The 74 Media, die live uitzonden vanaf de plaats van de confrontatie, werden samen met drie andere journalisten gearresteerd, aldus de zender in een Facebookbericht.

Zondagavond (lokale tijd) waren door het hele land opnieuw honderdduizenden mensen op de been om te demonsteren tegen het leger, dat eerder deze maand een staatsgreep pleegde in het Aziatische land. Toen de avond viel, verschenen gepantserde voertuigen in de steden Myitkyina, Yangon en Sittwe. Het is de eerste keer sinds de coup dat het leger met grote aantallen pantservoertuigen uitrukt.

Het leger greep op 1 februari de macht in Myanmar. Voormalig leider Aung San Suu Kyi werd daarbij gearresteerd en is sindsdien niet meer gezien. Haar detentie loopt volgens het leger komende maandag af, maar het is niet duidelijk wat er daarna met haar gebeurt. Volgens monitoringgroep Assistance Association for Political Prisoners zijn sinds de coup meer dan 384 mensen opgepakt. Zaterdag laat herstelde het leger een wet die mensen verplicht om overnachtende bezoekers aan hun huizen te melden, veiligheidstroepen toe te staan verdachten vast te houden en privé-eigendommen te doorzoeken zonder toestemming van de rechtbank, en beval de arrestatie van bekende sympathisanten van massaprotesten.

Lees ook: In Myanmar staat het leger mijlenver van de bevolking