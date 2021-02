Irene Schouten behaalt als eerste Nederlandse goud op 5.000 meter

Irene Schouten heeft zondag op de WK afstanden in Thialf een bijzondere overwinning behaald. De 28-jarige kopvrouw van Team Zaanlander veroverde als eerste Nederlandse schaatsster goud op de 5.000 meter. Ze zegevierde met een persoonlijk record van 6.48,53 minuten.

De onttroonde Russin Natalia Voronina moest met zilver genoegen nemen. Zij finishte in 6.50,99. Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op de 3.000 meter, pakte brons met een tijd van 6.52,22.

Schouten zette haar winnende tijd al in de eerste rit neer. De doorgewinterde marathonschaatsster begon vrij behoudend, maar kwam in het tweede deel van haar race echt goed op gang. Ze bouwde haar tussentijden zonder problemen af en reed met een laatste omloop van 31,0 seconden haar snelste rondje van haar hele rit.

De overwinning op de 5.000 meter was een mooie afsluiting van Schoutens vierdaagse in Heerenveen. Ze behaalde eerder goud op de ploegachtervolging en brons op de 3.000 meter en massastart. Met die laatste medaille kon ze zaterdag nog niet tevreden zijn. De tweevoudig wereldkampioene op de massastart vond dat ze door een communicatiefout haar derde wereldtitel was misgelopen. Schouten was niettemin nog wel blij voor ploeggenote Marijke Groenewoud, die als WK-debutante verrassend goud veroverde op dit onderdeel.

Krol wint goud op 1.500 meter

Thomas Krol won eerder op de dag goud op de 1.500 meter. Krol klopte zijn concurrenten met een tijd van 1.43,75. Met deze overwinning pakt hij zijn tweede wereldtitel op die afstand én revancheert hij zich voor de teleurstellend verlopen zaterdag. Toen maakte hij zijn favorietenrol op de 1.000 meter niet waar; hij werd gediskwalificeerd na twee valse starts omdat hij te vroeg bewoog.

Dat overkwam Krol vorig jaar ook, toen hij het blokje op de kruising raakte. De 28-jarige schaatser baalde zaterdag dan ook stevig. „Ik kon me twee keer niet inhouden, het is een klap in mijn gezicht”, zei hij achteraf tegen de NOS. „Het gebeurt me eigenlijk nooit. Het is me een raadsel. Reken maar dat ik hier gigantisch van baal, ik heb bij wijze van spreken het schaamrood op mijn kaken.”

Krol nam zichzelf voor de diskwalificatie-kater zondag weg te spoelen - en dat lukte. Het podium in Friesland kleurde na de rit volledig oranje, want naast Krol gingen Kjeld Nuis en Patrick Roest naar huis met een medaille. Nuis, titelverdediger op de 1.500 meter, pakte het zilver in 1.44,11. Roest eindigde met een tijd van 1.45,99 als derde. Hij komt zondagmiddag nog in actie bij de 10.000 meter.